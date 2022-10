Tothom té aquest any moltes ganes de festa. Venim d’on venim fa preveure que hi haurà més gent que mai en determinats recintes. Un d’ells serà la zona de barraques i concerts de la Copa. La diversió, però, no ha d’estar renyida amb el medi ambient i, per aquest motiu, s’han introduït algunes mesures per complir aquest objectiu.

Des de l’Ajuntament de Girona s’ha informat que enguany, a més, s’implementarà per primer cop una altra mesura per fomentar la sostenibilitat a la zona de les barraques. En aquest sentit, el proveïdor de begudes que rebran les entitats que estaran aquests dies al recinte de la Copa servirà els refrescos amb ampolles de vidre. Aquests envasos seran retornables i això propicia que, després d’un procés adient de rentat, es poden tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% de la que significaria el seu reciclatge. «Hem de saber anticipar-nos a les revolucions que viurà en els pròxims anys la nostra societat, i una de les principals és la climàtica. Girona ha d’avançar-se i liderar aquests canvis, que passen per accions tan senzilles com canviar el got de Fires, que serà totalment sostenible», va assegurar fa uns dies el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, que va posar en valor «la importància de fer pedagogia entre la ciutadania en relació al medi ambient». Per la seva banda, la CEO d’Ecogots, Elisabet Zaragosa, està convençuda que gràcies a «iniciatives com les que ha impulsat l’Ajuntament de Girona i la Comissió de la Copa, serem capaços de canviar els nostres hàbits de consum, amb una major accessibilitat a gots reutilitzables i 100% respectuosos amb el medi ambient».