El BionBo és reconegut com un dels millors restaurants «verds» de l’Estat

El restaurant BionBo Cafè Gastrobar de Girona ha estat reconegut en la prestigiosa guia verda de l’organització We’re Smart World, un llistat que és una referència mundial de la cuina basada en vegetals. L’establiment ubicat al carrer del Carme i encapçalat per Xavier Aguado ha estat distingit amb tres ravanets dels guardons «Smart Green Awards» que entregarà l’organisme en un acte al Fòrum Gastronòmic de Barcelona el 8 de novembre.

L’atorgament de ravanets funciona a l’estil del sistema de puntuació que atorga aquesta guia a l’estil de les estrelles de la guia Michelin o els sols de la Guia Repsol. Amb tres ravanets, el BionBo és el restaurant gironí que n’ha aconseguit més en un sistema on la màxima distinció serien cinc ravanets. Els altres dos restaurants gironins que apareixen a la guia són el Bò.TiC de Corçà i l’Aliança d’Anglès. Tots dos obtenen dos ravanets.

Dos terços de fruita i verdura

Durant aquest darrer any, inspectors de We’re Smart World han estat visitant centenars de restaurants repartits per tot el món per tal d’avaluar-los i comprovar si els seus menús estaven compostos per almenys dos terços de receptes basades en fruites i verdures. A l’hora d’analitzar els locals es tenen en compte altres elements com ara la creativitat culinària dels establiments, la petjada ecològica i l’impacte social. En el cas d’Aguado, la seva implicació en aquest concepte de cuina es veu reforçat amb la publicació del llibre Alimentació biòtica i com a professor d’un màster de cuina saludable al Culinary Institute de Barcelona.

La creació d’aquests premis, amb el prestigi i el ressò guanyat en poc temps, estaria darrere de l’aparició de les estrelles verdes de la guia Michelin en la darrera edició, juntament amb la percepció que és la cuina del futur i ja del present.

A Catalunya, hi ha quatre restaurants que han aconseguit els cinc ravanets, tots de Barcelona: Gatblau, The Green Spot, Virens i Xavier Pellicer- Healthy Kitchen. Dos més n’han aconseguit quatre, també de Barcelona: Alkimia i Uma. Al llistat hi apareixen un total de 92 restaurants i establiments gastronòmics de tot l’Estat. Només set tenen cinc ravanets i vuit en tenen quatre. El restaurant de Xavier Aguado es col·loca doncs entre la setena i la 36a posició, tenint en compte que hi ha 21 restaurants distingits amb tres ravanets.

Aguado s’ha mostrat molt satisfet pel reconeixement que suposa aquesta distinció. Admet que Girona, pels responsables de la guia fins ara no havia estat ben valorada, però que la irrupció dels tres restaurants gironins al llistat demostra que estan començant a girar la truita. El xef està especialitzat en la cuina de mercat i del petit pagès i productor. Treballa amb productes de la Garrotxa, l’Empordà i la Selva, entre d’altres. Al seu parer, l’aposta d’una cuina amb vegetals i amb productes propers suposen un «canvi necessari» en favor de la sostenibilitat no només per la confiança en els productors locals tenint en compte l’afectació que té pel planeta el consum de proteïna animal. «Cal potenciar el moviment i provocar un canvi real», apunta el xef.

Xavier Aguado va obrir el seu petit local a Girona l’any 2016, en un punt de la ciutat on triomfar podia semblar difícil. Però d’immediat va començar a tenir cues de clients, reserves amb mesos d’antelació i crítiques més que notables fins a convertir l’establiment en un referent gastronòmic a la ciutat de Girona pel seu concepte de cuina creativa i saludable amb aliments de quilòmetre zero. Abans d’aterrar-hi, el xef havia viscut experiències a Edimburg, Lisboa, Pequín i Istanbul per acabar plasmant aquest «batibull de cuines de tot arreu amb consciència d’arrel i de territori» a la ciutat tres cops immortal. Tot havia començat a l’hostal de la plaça de Cabrils.

Bionectar i Crudivegània

Els premis també tenen un apartat on es distingeixen petits menjadors, una cadena de restaurants o una gran cuina que utilitza fruites i verdures de manera deliciosa i saludable o una empresa de càtering que se centra en la cuina de base vegetal, un productor local que dedica una cura extra a protegir el seu entorn natural o alguna altra organització. En aquest cas s’atorga una fulla de rave. A l’Estat només hi ha sis casos. Dos són de Girona: Bionectar i Cridivegània. Els altres quatre són barcelonins: Buenas Migas, Green Vita, Healthiest Choise i Väcka Restaurante.