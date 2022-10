La cantada d’havaneres que protagonitza sempre per les Fires de Sant Narcís el grup Terra Endins s’ha convertit ja en un acte fixe de la programació. Té un dels públics més fidels i aquest any es tornarà a repetir. L’actuació, però tornarà a repetir l’escenari de l’Auditori. Concretament, a la sala Montsalvatge. No es farà a les escales de la Catedral on va fer-se durant molts i molts anys tot i les dificultats. Serà el dia 29, diada de Sant Narcís, a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes però s’hauran de reservar prèviament. Actualment, el grup està format per en Miquel Llorenç a la guitarra i a la veu de tenor, per en Joan Vila a la veu, en Joan Vila Safont a la veu, i l’Alba Domènech a la veu i al contrabaix.