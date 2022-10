Seran més de 200 activitats del 28 d’octubre al 6 de novembre. Actes per a tots els públics, edats i condicions on no faltarà de res. N’hi ha per triar i remenar i es nota que han passat dos anys amb restriccions perquè ara en el programa no hi falta de res. Tornen bàsicament les activitats al carrer, sense limitacions ni restriccions.

Tal com es va avançar fa uns dies són de llarg més de 200 propostes amb novetats importants i amb actes recuperats. Sobretot, es tornaran a fer els actes populars que cada any arrosseguen a molt de públic com els castellers o la trobada gegantera sense cap mena de limitació. Es vol fer partícip dels actes a tota la ciutadania i, per aquest motiu, alguns actes es fan més enllà del centre o del parc de la Devesa. En aquest sentit, el parc del Migdia torna a tenir molt de protagonisme. Música de primer nivell Pel que fa a la programació musical ja s’havia fet algun avançament però fa uns dies es va acabar de confirmar la confecció d’un programa molt variat. Tornen també els principals escenaris de la música. Segons es va anunciar la programació musical es dividirà principalment entre La Copa, que acollirà com a caps de cartell Skatalà, Els Catarres, Doctor Prats i Miki Nuñez, i el parc del Migdia, que es consolida com a escenari de Fires i comptarà amb actuacions com La Ludwig Band, Ken Ishi, Xarim Aresté, Maria Jaume o Germà Negre, que hi oferirà un espectacle inèdit amb la participació de la imatgeria festiva de la ciutat i els Diables de l’Onyar. Les Fires també comptaran amb els concerts de les orquestres Selvatana, Maravella, La Principal de la Bisbal i Montgrins al parc del Migdia. Cal destacar que la programació musical s’ha treballat en xarxa amb La Marfà i l’Auditori de Girona. De fet, la programació de Fires té una gran reputació dins de l’àmbit musical. La prova és que la programació musical de les Fires de Sant Narcís va guanyar a finals de l’any passat en la categoria de Millor Programació de Festa Major dels premis ARC atorgats per l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Els guardons, que són els premis de referència de la música en directe i de l’espectacle al territori, es van concedir el desembre passat i va ser tot un reconeixement al bon nivell musical que tenen les Fires de Sant Narcís. Actes descentralitzats Seguint amb la descentralització de la festa major de la ciutat, enguany s’incorporen a les Fires espais com el passeig de Francina Boris i Codina, on es farà una ballada de sardanes el dia 30 d’octubre en homenatge a la locutora de ràdio gironina, Francina Boris i Codina (1915-2013), i la plaça de Celestina Vigneaux, on hi hauran les atraccions sostenibles el dia 31 d’octubre al matí. Aquesta activitat infantil també s’ha programat el dia 1 de novembre a la plaça de Pere Calders Pel que fa a les activitats familiars, cal destacar les actuacions musicals de La Copeta, amb Rock per Xics, Reggae per Xics i Lali BeGood. Enguany les Fires en silenci seran el dia 2 de novembre, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i la jornada econòmica de Fires serà el dia 3 de novembre a partir de les 17 h, segons va informar l’Ajuntament de Girona.