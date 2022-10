Cinc joves s'enfronten a penes de fins a 8 anys de presó perquè se'ls acusa de provocar disturbis durant les protestes per la detenció del raper Pablo Hasél el 2021 a Girona. Les acusacions els fan responsables de llançar i ampolles contra pedres contra agents de policia i provocar desordres públics durant la manifestació que va tenir lloc el 17 de febrer passat a la plaça U d'Octubre i posteriorment a la plaça del Vi de Girona.

La secció quarta de l'Audiència de Girona havia de jutjar-los avui, però s'ha hagut de suspendre perquè un dels acusats no ha estat citat i un segon no s'ha presentat. El tribunal ha fixat pel 19 i 20 de desembre la nova vista, i la fiscalia ha demanat com a mesura cautelar l'ingrés a presó del processat que no ha comparegut.