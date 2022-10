Una de les opcions culturals que podem gaudir durant aquestes Fires de Sant Narcís és l’exposició temporal que del 22 d’octubre al 26 de febrer de 2023 es pot visitar al Museu d’Art de Girona. Es tracta de la mostra que porta per títol «Feresa de silenci. Les dones artistes a la revista Feminal (1907-1917) produïda pel mateix museu i comissariada per Elina Norandi.

L’exposició pretén «continuar posant en valor» i a la vegada recuperar «les grans oblidades de l’art: les artistes», segons consta a la presentació. Des del Museu d’Art s’explica que gràcies a «la recerca i treballs de la comissaria de la mostra, impulsats al llarg de dos anys pel Museu d’Art i realitzats per la historiadora de l’art Elina Norandi, es podran recuperar alguns noms d’artista i tenir un primer estat de la qüestió sobre els estudis i catalogació de les obres d’algunes d’elles, en concret, les que es van vincular d’una manera o altra amb la revista Feminal».

És un homenatge també a la revista fundada a Barcelona com a suplement de la publicació «La Il·lustració Catalana» i va estar activa durant 10 anys. La revista va estar dirigida i escrita de manera majoritària per dones. Segons consta a la presentació de la mostra la ideòloga va ser Carme Karr (1865-1943) que va ser qui va dirigir la revista durant tots els anys que va estar publicant.

Creativitat femenina

Precisament, en el text de presentació es destaca que «en les seves editorials s’albira el pensament ideològic de les dones que intervenien: dones burgeses conservadores i catòliques, que mai perdien de vista el seu rol de mares i esposes, però que apostaven decididament per la intervenció de les dones en l’espai públic, així com per l’educació per a totes les dones i per la creativitat femenina».

«La mostra vol recuperar de l’oblit, estudiar i posar en valor el gran nombre de dones artistes que van aparèixer a la revista i que han caigut en el silenci de la història». Algunes de les obres que s’exhibiran són inèdites i han estat recuperades gràcies a la feina feta per la comissària i amb l’ajuda d’hereus i familiars de les artistes. «Aquest és precisament l’eix vertebrador del disseny expositiu: silenci trencat (les artistes que avui són més conegudes – Lluïsa Vidal, Laura Albéniz, Lola Anglada i Mela Muter -, com a resultat de la feina d’investigació de diverses historiadores de l’art)», s’escriu a la presentació.

A la mostra hi veurem treballs de Francisca Rius i Sanuy, Aurora Folquer Pedret i Pilar Montaner i Maturana, entre altres. Aquesta serà una de les mostres més destacades de la programació cultural de les Fires i Festes de Sant Narcís.