Les castanyes dins un cucurutxo de paper de diari són una de les imatges més tradicionals durant les Fires de Girona. També ho pot ser un nen assaborint dolçament un núvol de sucre o una parella compartint unes patates de la xurreria mentre espera un dels concerts de la Copa. Tot això, i molt més, es recull en el segon volum de Girona. Menjars de Fires, escrit, novament, per Salvador Garcia-Arbós, igual que el primer volum. Un llibre que pretén descriure la tradició gastronòmica de les Festes de Sant Narcís.

L’any passat, l’escriptor expert en gastronomia, va analitzar la transformació de la cuina tradicional festiva durant les Fires de Girona. Enguany, en canvi, el protagonisme l’agafen aquells àpats que es serveixen al carrer. En aquest llibre, també s’hi recullen receptes, menús, postres, begudes, i altres elements relacionats amb la gastronomia. En aquest sentit, en el llibre s’hi poden trobar diferents receptes, com la de bunyols de bacallà, l’arròs a la cassola, o l’ànec amb peres, tots ells plats típics de Tots Sants. Com també ho són els tradicionals panellets, que tampoc podien faltar en aquest recull. Totes elles són receptes d’Eduard Bosch.

Garcia-Arbós n’ha estat l’autor de la majoria de textos, però en aquest segon volum també es recullen escrits d’Adriana Bàrcia José, Josep Maria Fonalleras i Codony, Josep Roca Fontané, Abraham Simon-Ferré, Pep Vila. Per altra banda, la fotografia va a càrrec de Francesc Guillamet i de l’Arxiu Històric de Girona. En aquest sentit, en el llibre s’hi troben fotografies de les paradetes de la Devesa i de negocis enfeinats durant les Fires de Sant Narcís, així com de l’ambient de la Festa Major al llarg dels anys.

Ahir, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va ser l’encarregada de presentar el segon volum del llibre Girona. Menjars de Fires. Madrenas va estar acompanyada per l’enòleg del Celler de Can Roca i coautor del llibre, Josep Roca; del cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona, Joan Boadas. L’autor del llibre, Salvador Garcia-Arbós, tampoc va faltar a la cita. «El llibre vol ser l’aperitiu de tot allò que ens espera al carrer i que ens fa venir gana només de pensar-hi», explicava l’alcaldessa, que afegia que també vol ser un homenatge a totes aquelles persones que fan possible, no només que per Fires tinguem espais on menjar i beure, sinó la seva mateix existència».