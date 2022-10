Els esports i la competició esportiva també tenen el seu espai dins del programa de fires. Al llarg d’aquests dies es portaran a terme diferents disciplines esportives de caràcter festiu.

El programa confeccionat s’obrirà el primer dia de fires, el dia 28, a les 5 de la tarda al pavelló municipal d’esports Girona-Fontajau amb la disputa del trofeu Fires de Girona-Open Kids de Tenis Taula organitzat pel Tenis Taula Girona. Està obert a nens i nenes nascuts entre els anys 2008 i 2015 i s’han establert premis en diferents categories. Els dies 29 i 30 la competició es desplaçarà a l’esplanada de sorra del pavelló municipal de Palau amb la celebració de la segona edició del trial de Girona. Segons ha informat l’Ajuntament, en el marc de les Fires de Sant narcís el club esportiu Peuabaix ofereix un gran espectacle sobre rodes amb la participació de diferents pilots estatals i locals des de la iniciació, amb nenes i nens a partir de 5 anys, fins a la categoria d’adults i pilots d’elit mundial tant en categoria masculina com femenina. El primer dia, a partir de les 9, hi haurà una trobada de vehicles clàssics esportius, exposició de cotxes, motos, bicicletes i components. De les 10 del matí a les 5 de la tarda es farà un tastet de bicis de trial per al públic assistent i entrenaments lliures de pilots de la Copa Girona. I, finalment, a les 12 de migdia es portarà a terme l’exhibició trial show.

Els esports populars també tenen cabuda en la programació esportiva. L’1 de novembre, a les 11 del matí, a la Copa i en el marc de la Festa Major dels 4 Rius, aquest any tindrà lloc el campionat de bitlles. El mateix dia, a 2/4 de 6 de la tarda, i a la plaça de la Independència, se celebrarà una roda de capoeira. Un altre dels esports tradicionals és el desè trofeu de Bèlit de Girona que se celebrarà al Parc Central el 5 de novembre a partir de 2/4 d’11 del matí. Tancarà el programa d’esports el trofeu de natació de Fires que també el 5 de novembre es disputarà al complex esportiu del GEiEG de Sant Ponç, a partir de les 3 de la tarda.