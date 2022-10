Els hotels de Girona s’ompliran en el primer cap de setmana de Fires

«Tots els hotels estan gairebé al 100%». Així de clar era el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Josep Carreras quan parlava de l’ocupació hotelera a la ciutat per aquest dissabte, coincidint amb el dia de Sant Narcís. Es repetirà, així, la tònica de cada any durant el primer cap de setmana de fires, exceptuant els últims dos anys, on els hotels encara van tenir habitacions lliures a causa de la pandèmia. El 2020, per la falta d’activitats, mentre que el 2021 encara hi havia algunes restriccions, tot i que les fires es van celebrar amb gairebé amb tota normalitat -només amb l’ús de la mascareta-. Això, però, encara va frenar a la gent a reservar als hotels de la ciutat. Enguany, havent deixat enrere la Covid-19, els hotels de Girona es tornaran a omplir, amb la coincidència que «el dia gran» de la ciutat, el de Sant Narcís, cau en dissabte, i això encara atreu a més públic per les nombroses activitats que es fan al llarg del dia, dirigides a totes les edats.

De fet, Carreras afirma que, en aquest sentit, «la gent és previsora» i ja fa «tres o quatre setmanes» que truca als hotels per reservar, una cosa que ja és «habitual». El president de l’Associació d’Hostaleria de Girona creu que «els hotels poden acabar omplint» de cara a dissabte. De moment, van pel bon camí i queden molt poques habitacions buides, també perquè «sempre ens en guardem per compromisos d’última hora». En tot cas, dissabte a la nit, els hotels s’ompliran, cosa que, de moment, no està previst que passi per la primera nit de fires, la de divendres. Ara mateix, Carreres afirma que l’ocupació està entre el «75 i 80 per cent», tot i que pot pujar una mica amb les reserves d’última hora.

Està per veure que passarà la nit de diumenge. «Encara hi ha força disponibilitat», comenta Carreras, i és que hi ha la incertesa de saber si la gent «farà pont o no», ja que dimarts és 1 de novembre i és festiu. De moment, «no s’està donant aquesta circumstància» i, per tant, la previsió és que durant les nits de diumenge i dilluns els hotels de Girona no s’omplin en massa tot i que dimarts hi torna a haver un bon grapat d’activitats per a totes les edats a la ciutat.

Allau de reserves en restauració

No només els hotels de Girona s’ompliran durant la nit de dissabte. També està previst que els negocis de restauració de la ciutat acullin un bon munt de famílies o colles d’amics durant el cap de setmana. «Als gironins els agrada anar amb família durant les fires», afirmava Carreres i imagina que «ja s’han mogut per escollir els seus restaurants preferits» on anar a dinar o sopar. Per aquest motiu «costarà trobar una taula lliure» si no s’ha fet una reserva prèvia. A diferència de Temps de Flors, on el públic que arriba a Girona per passejar per un Barri Vell ben enramat és més turístic, el que hi ha per fires «és de casa». Per aquesta raó, «coneix els llocs on vol anar a menjar».

Aquest cap de setmana serà, «pràcticament», l’últim de la temporada i coincidirà amb un temps immillorable, amb temperatures molt altes per aquesta l’època de l’any. Per altra banda, el primer cap de setmana de novembre, els últims dos dies de les Fires de Girona, «no hi haurà tanta aglutinació d’activitats per atreure a un públic més familiar», detalla Carreras. Per això, tant en hostaleria com restauració serà «més relaxant, com un cap de setmana normal».