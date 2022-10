Resulta inevitable anar a les barraques de la Copa i no prendre alguna cosa. Si ho fem, podem fer-ho en algun dels gots dissenyats per a l’ocasió i, a més, estarem fent un gest sostenible que en els temps que corren no està gens malament.

Aquest any s’ha tornat a fer el concurs de disseny dels gots. Segons el resultat donat a conèixer per l’Ajuntament de Girona. La imatge guanyadora és obra de Blau Saüc, una parella creativa formada per Sisu Garcia i Carla Soler. «El seu punt de partida va ser trobar un leitmotiv que inspirés la tornada a la normalitat d’una celebració sense restriccions. Blau Saüc va escollir la frase “Sant tornem-hi”, d’ús molt popular, que també reforça el concepte del nou got reutilitzable de les Fires de Sant Narcís», segons va determinar la Comissió de la Copa de Girona. La mateixa entitat va atorgar la segona posició a Sílvia Rubio que, amb icones múltiples de Girona com el Tarlà o el vitrall de la Casa Masó, ha volgut donar visibilitat a la ciutat mitjançant una forma gràficament divertida.

Finalment, el tercer premi ha estat per Laia Gómez, que ha dissenyat un got més abstracte on es pot llegir el nom de Girona en un entramat que, segons la mateixa autora, podria ser un mapa de la ciutat, els carrerons del Barri Vell o un laberint on trobar el camí de tornada a casa després de barraques.

Els gots de les Fires de Sant Narcís d’aquest any seran reutilitzables i 100% biodegradables. L’Ajuntament de Girona i la Comissió de la Copa han encarregat 80.000 gots sostenibles a l’empresa catalana Ecogots, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre. Fins ara, els gots que servien les entitats de les barraques eren reutilitzables però no biodegradables. El got és capaç de suportar perfectament el fred i la calor, és apte per a microones i rentavaixelles i té una vida útil de fins a dos anys.