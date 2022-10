L’Ajuntament de Girona ha volgut reconèixer la implicació social i cultural de la Fundació Metalquimia i, per aquest motiu, li ha encarregat la lectura del pregó que donarà inici oficial a les Fires de Sant Narcís. La fundació, liderada per l’empresari Josep Lagares, porta treballant des de fa molt temps en l’àmbit cultural i social de la ciutat i és la impulsora de diferents iniciatives que ara li han valgut aquest reconeixement. El pregó, com és tradicional, es farà des del balcó de l’Ajuntament. Serà el dia 28, a les 8 del vespre, i no es descarta que també hi hagi alguna sorpresa.

Com s’ha anat fent durant els darrers anys, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas va ser l’encarregada fa uns dies de comunicar personalment l’encàrrec del pregó. Madrenas es va desplaçar a la seu de la fundació gironina situada al barri de Fontajau i va poder transmetre la notícia a Josep Lagares, vicepresident de l’entitat. L’anunci es va fer amb les següents paraules: «Pel seu intens compromís com a empresa donant suport a la cultura amb una dosi intensa de responsabilitat social i, sobretot, per fer-ho en favor de la cultura catalana, volem que la Fundació faci el pregó de les Fires d’enguany», va afirmar l’alcaldessa. Des de la fundació s’han posat en marxa diferents iniciatives culturals des de la seva creació ara fa set anys. Precisament, el vicepresident de l’entitat, Josep Lagares va fer referència a aquest fet en el seu agraïment per haver rebut l’encàrrec del pregó. «Molt contents per aquest reconeixement a la tasca de la Fundació Metalquimia, perquè es posa en valor el model de col·laboració pública-privada que hem dut a terme amb l’Ajuntament i amb l’Auditori de Girona durant tants anys per fer néixer iniciatives com la Jove Orquestra de les Comarques Gironines o la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Podeu comptar amb el nostre compromís per continuar impulsant des de Girona la cultura, l’educació i la creativació per fer un món una mica millor», va subratllar. Des de l’Ajuntament es va recordar la implicació de l’entitat amb la ciutat. La Fundació Metalquimia, creada a Girona a l’empara de l’empresa Metalquimia, SAU, va començar la seva activitat l’any 2015, amb l’objectiu de fomentar, promocionar, incentivar, patrocinar i realitzar accions que impulsin la creativitat i la innovació en els diferents àmbits de la societat (empresarial, social, cultural, científic, tecnològic o educatiu). L’empresa Metalquimia és un referent en el sector i líder en desenvolupament de tecnologia i fabricació de línies completes claus-en-mà i equips industrials per a elaboració de productes carnis cuits, marinats, curats i snacks. Va néixer l’any 1971 a Besalú. i segons consta en la seva història l’empresa «basa la seva activitat en la innovació tecnològica i en la recerca de la màxima qualitat, eficiència i automatització de la seva àmplia gamma de línies productives, destinades a les indústries càrnies i presents a les més importants factories de processament carni del món».