Ja està oberta la convocatòria pública per proveir de places la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l’àmbit de les persones amb discapacitat mitjançant el concert social. Aquesta assignació de places té per objectiu donar resposta a les necessitats residencials del col·lectiu de persones amb discapacitat. En concret són places per a quatre tipus de serveis: centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta), centres residencials per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens o generalitzat, llars residència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta) llars residència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent, limitat, extens o generalitzat. A Girona corresponen 32 places i el termini per inscriure’s finalitza el 15 de novembre.