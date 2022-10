Aquest matí s'ha presentat la primera edició del comerç i l'esport de Girona, que se celebrarà el pròxim 12 de novembre a la plaça independència. L'esdeveniment té per objectiu promoure els dos sectors i, per això, Girona Centre Eix Comercial, juntament amb Girona FC i Bàsquet Girona han unit forces per fer un seguit d'activitats. Durant el matí, es durà a terme una Fan Zone amb els dos clubs esportius com a protagonistes. Unes activitats que aniran enfocades a la mainada, que podrà fer proves de precisió i habilitat, tant de futbol com de bàsquet. A la tarda es farà la desfilada de moda sota les voltes de la plaça Independència, amb diferents comerços del centre de la ciutat que presentaran la roba de temporada, mentre que Bàsquet Girona i Girona FC presentaran la seva roba casual.

L'esdeveniment tindrà com a lema «Girona és una ciutat de primera» i està per veure si hi ha algun jugador dels dos equips que pot acudir a alguna de les activitats. Tot i que tant Bàsquet Girona com Girona FC no ho podran confirmar fins a última hora. Casualment, el conjunt dirigit per Aíto García Reneses no té competició aquell cap de setmana, ja que hi ha finestra FIBA, mentre que els de Míchel Sánchez juguen a Quintanar del Rey la primera ronda de la Copa del Rei, en un horari encara per confirmar.

A la presentació de l'esdeveniment, que s'ha fet a l'edifici FOEG hi han participat tant el president com la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer i Mercè Ramírez de Cartagena, així com el president del Girona FC, Delfí Geli i el membre del Comitè de Direcció i del Bàsquet Girona, Gerard Freixes, i també la cap de comunicació i màrqueting del club, Stefi Batlle. «Volíem fer un pas endavant i que els dos grans clubs de la ciutat s'ajuntessin amb el comerç per crear sinergies», explicava Ramírez de Cartagena, que també afegia que esperava que aquestes activitats del 12 de novembre fossin el «principi de moltes coses que hem de fer junts».