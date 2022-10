L'’Ajuntament de Girona no apujarà els impostos ni les taxes però no tirarà endavant cap proposta ni del govern ni de l’oposició per aplicar algunes modificacions que s’havien posat sobre la taula. L’equip de govern (Junts i ERC) ha tancat les negociacions en els diferents grups municipals sense èxit. De fet, la proposta del govern ja era congelar les ordenances fiscals però va obrir la porta a l’oposició per tal que plantegessin propostes perquè, com que està en minoria, calia algun vot a favor o algunes abstencions per validar el seu plantejament.

Des de Guanyem, el portaveu Lluc Salellas, va lamentar aquest dimecres el que considera una ocasió perduda per «millorar les ordenances fiscals». «Ens han dit no ha tot», va indicar Salellas. La formació havia fet una desena de propostes que «no suposaven reduir els ingressos previstos», va dir. La regidora de Guanyem Cristina Andreu, va explicar algunes de les propostes que havien fet. Per exemple, aplicar la taxa als busos turístics promesa des de l’any 2020. També una modificació de l’IBI per a les famílies nombroses per fer més progressiu aquest impost i incorporar trams en la taxa de residus a comerços perquè aquells que menys residus generen paguin menys. Una altra proposta definir zones d’especial interès per a la rehabilitació per implementar-hi bonificacions en l’impost sobre les construccions.

Mentrestant, la regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, va assegurar que no han pogut acceptar les propostes dels diferents grups perquè no asseguraven mantenir els ingressos. «Costarà quadrar els números i només faltaria rebaixar els ingressos», va dir. Va recordar que han previst per l’any vinent ja nou milions de despesa més que l’any actual (increments de sou a la plantilla de treballadors i l’augment del cost dels subministraments). «Nosaltres hem de fer les coses bé i quadrar els números. Ja ens agradaria arribar a acords, però estant a l’oposició pots unes propostes que saps que no faries estant al govern», ha conclòs.