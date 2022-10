Torna la normalitat i tornen també l’actuació castellera. Una vegada més, la ciutat tornarà a ser plaça castellera amb la voluntat de continuar fent història dins del món casteller. Aquest any serà el dia 30 d’octubre a partir de 2/4 de 12 del migdia. L’escenari tornarà a ser la plaça del Vi que en anteriors edicions ha viscut jornades històriques. Hi participaran els Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. Com a vigília s’ha pogut incloure en el programa l’actuació que es farà a la plaça de Sant Feliu el dia 29, a les 6 de la tarda. En aquesta ocasió hi prendran part els Marrecs, els Castellers de l’Alt Maresme i els Esperxats del Pla de l’Estany. I l’1 de novembre, a les 8 del vespre, no faltarà la sempre esperada Pujada del Pilar de 4 a la Catedral a càrrec de Marrecs.