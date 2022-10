Què serien les fires sense circ? Doncs potser ja no serien fires. Aquest any torna el circ i ho fa amb majúscules amb l’espectacle que presenta el Circ Històric Raluy que estarà instal·lat a la ciutat del 27 d’octubre al 6 de novembre. La carpa estarà situada a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, a tocar de l’Auditori i el pont de Fontajau i l’espectacle que es presentarà amb motiu de les festes gironines porta per nom «Kirko». Segons els seus responsables es tracta d’una funció divertida, emocionant, sorprenent i autèntica i amb una durada de dues hores. «Un espectacle carregat d’emoció i ple de significats eloqüents. Les múltiples claus de lectura deixen a l’espectador la possibilitat de gaudir-lo de manera íntima i personal. El veritable artista viu el seu somni estant despert, cada dia sobre l’escenari».

Espectacle amb història El Circ Històric Raluy que dirigeix Rosa Raluy evoca a tota una història en el món de l’espectacle i per aquest motiu també s’ha batejat aquesta funció amb el nom de «Kirko» que és «la més antiga de les paraules que defineixen una art escènica». En aquest sentit, expliquen que s’han «redactat milers de volums investigant la història de la més antiga de les arts escèniques… Però això ens porta a una senzilla resposta sobre els orígens del circ. Uns orígens que podem trobar fàcilment en el nostre cor i en la nostra naturalesa». Tot aquest esperit quedarà reflectit a la carpa del circ on es podran veure acrobàcies, interpretació, equilibrismes, dansa, malabarismes, màgia i comicitat, entre d’altres. Tot plegat sota la supervisió de Rosa Raluy que té darrere seu un gran llegat i una llarga història en el món del circ. És filla de Carlos, fundador de Circ Raluy, i es presenta com a «probablement l’artista més eclèctica i innovadora de l’emblemàtica família Raluy. La seva evolució artística neix des de la tradició circense i s’expandeix a la dansa, la pintura i l’expressió visual». Creadora i intèrpret de Vekante -l’anterior espectacle- és considerada tota una musa dels seus artistes.