La pirotècnia Hermanos Ferrández de Múrcia, que gaudeix d’un gran prestigi en el sector, serà l’encarrega del castell de focs d’artifici que servirà per tancar la present edició de les Fires de Sant Narcís. Serà el 6 de novembre, a les 8 del vespre, i es repetirà l’escenari del parc de les Ribes del Ter. En aquesta zona al voltant del riu se situaran els diferents morters que s’accionaran per il·luminar el cel de la ciutat i fer retronar l’anunci del final de les fires.

Sempre es recomana que el públic se situï fora de l’àmbit de llançament, ja que com més alçada hi hagi millor es poden apreciar les diferents figures pirotècniques. Per això, s’espera que novament Montjuïc o les Pedreres siguin els punts on molta gent segueixi l’espectacle.

Intensitat al cel

Serà un castell d’uns 20 minuts on s’aniran alternant diferents efectes lluminosos i de soroll. Abans de l’inici diferents petards anunciaran el compte enrere. I, al final, com és tradicional una traca i un esclat final anunciaran que s’han acabat les fires.

Pels voltants de la zona reservada als llançaments dels coets i altres elements hi haurà senyalització de les zones autoritzades per al públic i les que no. Es recomana sempre seguir les instruccions dels responsables per garantir així la seguretat de tothom. També es recomana que la gent que vulgui acostar-se fins als voltants del parc de les Ribes del Ter es desplaci a peu perquè quan acaba l’espectacle són habituals les cues i les retencions de vehicles.

Trajectòria de l’empresa

L’empresa escollida per fer els focs es va classificar en tercer lloc en el concurs internacional de focs de Blanes celebrat l’estiu passat, a molt pocs punts del segon classificat. Els orígens de Focs Artificials Hermanos Ferrández S.L. es remunten a l’any 1892. En aquella època l’art pirotècnic va començar a convertir-se en una tradició que ha anat passant de generació a generació i de mans a mans fins a l’actualitat. Antonio Ferrández Felices, una vegada mort l’avi de la família, va ser el que li va donar continuïtat i titularitat al que va ser l’empresa Pirotècnia Antonio Ferrández Felices S.A., fins a l’any 2002. En aquest moment es jubila i cedeix el testimoni a la quarta generació de pirotècnics i l’empresa va passar a dir-se Pirotècnia Ferrández, fins a l’any 2009.

Focs Artificials Hermanos Ferrández S.L. va ser creada en 2009, pels germans Antonio, Leopoldo, Encarnación i Josefina Ferrández Peñalver, primogènits d’Antonio Ferrández Felices, i amb una experiència de més de 60 anys en el sector de la pirotècnia.

La seva inquietud és «la fabricació artesanal de productes pirotècnics, que juntament amb la nostra gran trajectòria i experiència al llarg dels anys ha tingut com a objectiu consolidar-se entre les grans empreses pirotècniques d’Espanya», segons expliquen. Per aquest motiu, asseguren que treballen «dia a dia per a innovar en tots els camps de la pirotècnia, com ara castells de focs artificials, mascletás i la personalització de qualsevol esdeveniment, donant un tracte personal i pròxim». La tecnologia forma part essencial en tots els seus espectacles pirotècnics. «L’enfocament al futur passa per tenir la major tecnologia i la més alta seguretat en tots els camps. Amb un sistema de tret piro-digital propi i innovador que desenvolupa tot tipus d’efectes», afirmen.

Llançament automàtic

Des de fa molts anys, el llançament dels coets i petards es fa de forma automàtica i monotoritzada. Des de la pirotècnica encarregada expliquen que «el sistema de tret bàsicament es compon de multiplexors, són els encarregats de vetllar per la seguretat del sistema i que tot el sistema funciona correctament sense cap avaria, sincronitzant l’ordinador amb els mòduls de trets». També hi ha multiplexors sense fils que són els encarregats de disparar pel que s’anomena Via Freqüència «amb un dels sistemes sense fils més avançats del mercat anomenat Bigma, que permet executar tot el tret mitjançant comandament a distància, amb la major seguretat d’execució, i accedint a llocs inassolibles amb altres sistemes».

I llavors també existeixen els anomenats mòduls de tret que es col·loquen estratègicament dins de la zona de muntatge, i són els encarregats disparar i executar individualment les línies de foc, quan reben les ordres dels ordinadors en el moment desitjat. Els muntatges finals d’aquests elements automàtics es fan sempre en funció del terreny des d’on es fa el llançament i les característiques de l’espectacle.