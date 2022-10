L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) s'ha unit als veïns de Vilablareix i a Unió de Pagesos per oposar-se al projecte de ciutat esportiva del Girona FC a Vilablareix. Expliquen que el Pla de Girona està a vessar de polígons industrials que fan perdre l'essència que hi havia abans, «una zona molt rica agrícolament, banyada pels sediments i nutrients dels tres rius que la travessen».

Amb aquest nou projecte de la ciutat esportiva del Girona FC «es pretén destruir un nou retall», que es pot descriure com a part de l'anella verda de Girona. Per això, demanen a l'Ajuntament de Vilablareix que rebutgi la proposta del club, que preveu construir set camps de futbol als camps pròxims al mas La Massana.

Tant els veïns del poble com Unió de Pagesos i l'Associació de Naturalistes de Girona creuen que l'Ajuntament sembla receptiu a la proposta del club presidit per Delfí Geli. Per això, han començat una campanya per recollir firmes sota el lema «Salvem la zona rural de Vilablareix». Aquesta recollida de signatures es fa a través de la plataforma Change.org i ja compta amb 541 firmes.