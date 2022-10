Afronta les que seran, si no hi ha cap canvi, les seves darreres Fires de Sant Narcís com a alcaldessa. A banda d’aquest component especial i personal, la màxima autoritat gironina anima a tots els gironins i gironines a gaudir al màxim d’aquestes festes i del desig que tot torni a la normalitat. Madrenas considera que aquestes seran unes fires segures i es mostra satisfeta per poder celebrar unes fires sense mascaretes i que tornin els actes musicals i culturals.

Sembla que finalment tindrem unes Fires dins d’una certa normalitat?

Sembla que sí, que podrem gaudir d’unes fires amb gairebé total normalitat després de la pandèmia, i tot el que ha passat aquests últims anys. Malgrat que sempre hem trobat la manera de poder gaudir de la nostra festa major, encara que fos amb menys intensitat, la veritat és que és important per a tothom poder tenir unes Fires normals. També per a l’Ajuntament, que hem pogut preparar-les sense haver d’estar patint fins a l’últim moment per si es podrien fer o no.

Ha notat que la gent té moltes ganes de tornar al que havien estat les Fires d’abans?

I tant! De fet ja ho hem vist aquest estiu, on s’ha notat especialment que la gent tenia ganes de sortir, quedar amb amics, anar a sopar o aprofitar alguna de les moltes activitats que s’organitzaven, tant a Girona com a tot el territori. Crec que per Fires veurem una altra vegada tothom al carrer, perquè la gent ara posa més en valor que abans el fet de quedar amb amics i família.

Quin és l’acte que ha trobat a faltar més i que no s’ha pogut fer per la pandèmia i quin és el que no es pensa perdre aquest any?

L’any passat ja vam poder fer gairebé tots els actes i sense límits d’aforament. De fet, vam ser la primera festa major de Catalunya a poder fer una programació més normal, gràcies a que es van reduir molt les restriccions aquell mateix mes d’octubre. Però encara hi havia molta por als contagis, i la mascareta era obligatòria pertot. Per tant, més que un acte, el que posaré en valor és el fet de poder gaudir de la festa sense mascareta. Això farà que els actes multitudinaris, de cultura popular i els musicals, puguin ser molt més viscuts. I com sempre, intentaré assistir al màxim possible d’actes, no m’agrada perdre-me’n cap, si bé molts coincideixen i és impossible ser a tots.

Darrerament en algunes ciutats hi hagut incidents coincidint amb la celebració de les festes locals. Es reforçarà d’alguna manera la seguretat?

Organitzem un dispositiu molt important de seguretat entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra, i podem assegurar que com sempre tindrem unes fires segures. Els Mossos són els principals responsables de l’ordre públic, i des de la Policia tenim com a prioritats el compliment d’ordenances i l’ordenació del trànsit en uns dies de gran afluència de visitants. Entre els dos cossos tindrem com sempre un dispositiu per assegurar la ciutat i la convivència, i confiem que no hi haurà cap incident important, perquè durant les Fires ens visiten sobretot famílies i grups d’amics, que venen a divertir-se i no a buscar problemes.

Amb l’escalada de preus que es viu constantment creu que això afectarà a les atraccions?

Els firaires al cap i a la fi són autònoms i ells estableixen els preus en funció de les despeses i els seus criteris. Nosaltres en això no hi podem incidir. El que sí que fem és garantir un dia de jornada econòmica, el 3 de novembre a partir de les cinc de la tarda, on les atraccions seran més barates. I també mantenim el dia de les fires en silenci, que serà el dia 2 de novembre el matí i a la tarda, per tenir unes fires adaptades acústicament i lumínicament.

Una de les peticions que sovint es feia era la descentralització d’alguns actes. Aquest any també s’han ampliat alguns espais?

Ja fa anys que estem programant molts actes fora del centre de la ciutat, partint de l’evidència que el punt de trobada de les Fires és majoritàriament la Devesa, la Copa i el Barri Vell. De fet, hi ha actes multitudinaris que es fan allunyats del centre, com els concerts al parc del Migdia. I mantenim una oferta molt àmplia als barris sobretot de cultura popular i activitats infantils, ampliant el radi d’actuació. Per exemple aquest any hi ha com a novetats sardanes a Domeny o atraccions sostenibles a Pla de Palau. Actes de més petit format, aprofitant espais públics i locals municipals, que permeten que les Fires de Sant Narcís puguin ser viscudes a pocs minuts de casa per tothom, sense excepció. La descentralització és precisament un dels punts en els quals més hem avançat des que vam arribar al govern.

Què els hi diria als gironins i gironines a punt de començar les Fires?

Que les gaudim, i que les compartim. El més bonic de les Fires són les trobades d’amics i familiars, que s’organitzen amb temps i que són un esdeveniment en si mateix per a cadascú de nosaltres. Després dels anys que hem passat, posem en valor sobretot aquesta humanitat que identifiquem amb les fires, perquè és també el que hem trobat a faltar. Més enllà dels grups musicals, dels castells o el correfoc, dels gegants, les fires o les atraccions, el que és important és quedar, trobar-nos i viure Girona en uns dies on la ciutat fa un goig especial. Això és el que més hem trobat a faltar, i per tant és el que més hem de gaudir.