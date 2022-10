La segona part dels concerts de la Copa, els que es faran des de l’1 de novembre fins al darrer cap de setmana, presenten també un alt nivell musical amb grups que arrosseguen milers de seguidors i que són molt populars.

La diversió està plenament assegurada. I és que l’1 de novembre, a les 6 de la tarda, hi haurà un dels concerts més multitudinaris, tant per l’hora programat com per la formació que actuarà. L’escenari de la Copa acollirà el concert de l’Orquestra Di-Versiones que tornarà a un espai ja conegut i que porta molts bons records als gironins ja que va ser el grup que va amenitzar la festa del primer ascens del Girona a Primera Divisió. A la nit ja no hi haurà concert.

El dijous 3 de novembre, a 2/4 d’11 de la nit, hi haurà el concert de The Tyets, Cookah P. & the Boom Boom Fighters i Doble & Hugsound i la Basement Band. El darrer cap de setmana la Copa concentra els darrers concerts. Primer el divendres 4 de novembre, també a l’horari de 2/4 d’11 de la nit, serà el torn de La Tosca Brava, Tropa do Carallo i The Anti-Pàtiks. Els concerts acabaran el dissabte 5 de novembre ja que, com és tradicional, el darrer diumenge de fires ja no hi ha actuacions musicals a la Copa.

La darrera nit estarà protagonitzada per Els Catarres, Doctor Prats i Habla de mí en Presente, tres de les formacions que formen part del panorama musical més destacat de totes les festes majors. El primer cap de setmana, el divendres i dissabte 28 i 29 d’octubre, les barraques podran estar operatives fins a les 5 de la matinada; mentre que el diumenge 30 d’octubre hauran de tancar a les 3 de la matinada.

El dilluns 31 d’octubre també hi haurà concerts a l’esplanada de la Copa, ja que l’endemà, el dia 1 de novembre, és festiu, i, per tant, les barraques podran estar obertes fins a les 5 de la matinada. El dimarts 1 de novembre tancaran a les 12 de la nit i el dimecres no obriran. Els concerts es reprendran el dijous 3 de novembre. Aquella nit i la de divendres i dissabte, les barraques tancaran a les 5 de la matinada. Finalment, el diumenge 6 de novembre, podran romandre obertes fins a les 12 de la nit.

Música de les fires populars

La programació musical de fires es completa també amb la programació de les anomenades fires populars que es faran a diversos escenaris. El dia 28, a 2/4 de 10 de la nit, a l’Ateneu 24 de Juny actuaran Fuck Boy i Sexy Toys. L’endemà, el concert es trasllada a la plaça de l’U d’Octubre de 2017 amb El Patio del Terrat, Sr. Oca i Ryna. Els concerts seguiran el 30 d’octubre, a la 1 de migdia, a l’Ateneu 24 de Juny amb un vermut popular amenitzat pel dj Oskuro. El dia 31, al mateix escenari, agafarà el relleu The Holy Sinners i M.E.L. La desena edició del Sant Pere Rock se celebrarà el divendres 4 de novembre a partir de 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Sant Pere amb Revenja, Extirpala i Againsters Reggaebretols. El dia 5, a les 4, a plaça dels Jurats hi haurà el concert Sound Narcís Reggae 100% Sound System.