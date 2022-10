Un altre dels plats forts de la programació de Fires són els concerts programats a les barraques de la Copa. Cada any hi ha moltes expectatives per veure quins grups seran els caps de cartell. Durant els darrers anys, per unes circumstàncies o per altres, no s’han pogut celebrar els concerts amb absoluta normalitat. Per aquest motiu, en aquesta edició hi ha més ganes que mai per saltar i ballar al ritme de la música des de l’escenari de la Copa.

La programació musical es dividirà bàsicament duran els dos caps de setmana i el dia previ al festiu de l’1 de novembre. L’escenari estarà situat en el mateix punt que els darrers anys per donar una major visibilitat a tot el públic. Un dels caps de cartell d’aquest any és sens dubte el cantant Miki Núñez, presentador d’Eufòria i autor de diversos èxits musicals després del seu pas també per Operación Triunfo. És una de les actuacions més destacades per al públic. Els concerts comencen el 28 Concretament, el seu concert serà el dia 30 d’octubre, a 2/4 d’11 de la nit i anirà precedit també per l’actuació de la Black Music Big Band «Disco Fever». Les actuacions a La Copa arrancaran ja la primera nit de fires, el 28 d’octubre, també a 2/4 d’11 de la nit amb el doble concert d’Adala i Làgrimas de Sangre. El dia de Sant Narcís serà el torn de la triple actuació de Nöia, Sonic Beast Milenrama. L’endemà serà el concert ja mencionat de Niki Muñez i la nit del dilluns 31 d’octubre pujaran al gran escenari del recinte firal La Penguis, Skatalà i Dr. Ring Ding. Aquesta serà la primera etapa dels concerts programats ja que a partir de l’1 de novembre i el darrer cap de setmana de fires serà el torn d’altres formacions musicals que també atrauen molt públic per allà on passen. La programació musical de les Fires de Sant Narcís gaudeix d’un gran prestigi dins del sector. La prova és que el treball en la confecció i preparació dels concerts de la festa gironina va guanyar en la categoria de Millor Programació de Festa Major dels premis ARC atorgats per l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Els guardons, que són els premis de referència de la música en directe i de l’espectacle al territori, es van lliurar el desembre passat, en un acte que es va celebrar a la Sala Barts de Barcelona.