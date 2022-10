«Pare Abat, hi ha pelegrins!». Amb aquesta frase que anuncia la presència d’estranys es trenca la tranquil·litat del monestir de Sant Pere de Galligants de Girona. Si volem conèixer de manera divertida i amena i fer un recorregut històric pel que es considera una «de les mostres més notables del romànic català» no podem deixar passar l’oportunitat de participar en una de les dues visites programades pel pròxim dia 30 d’octubre.

Les visites permetran viure en primera persona com vivien els monjos benedictins que es regien per les estrictes normes i regles de Sant Benet. El programa de les visites teatralitzades, que estan reservades a la participació de 50 persones en cada torn, es faran el 30 d’octubre, primer a 2/4 d’11 del matí i una segona a les 12 del migdia. Es tracta d’una excel·lent oportunitat per fer una activitat de Fires que s’escapa una mica del comú. De manera molt divertida els participants podran endinsar-se i fer-se una idea de com era el monestir que, segons els promotors ara només resten visibles l’església i el claustre.

Els historiadors tenen constància que Sant Pere de Galligants ja existia en el segle X «si bé la construcció actual és del segle XII». Actualment, aquesta joia arquitectònica és la seu oficial del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona.

Els organitzadors destaquen que «aquesta visita teatralitzada pretén acostar-nos, de forma entretinguda i divertida, a la vida i a la quotidianitat no tan sols d’aquells monjos sinó també de la gent del segle XII, a través de l’escenari tan emblemàtic que és aquest monestir». En el monestir hi vivien monjos benedictins segons l’estricte regle de Sant Benet, que van teixir la seva història en relació amb la ciutat i amb el seu entorn, segons s’assegura en el programa de presentació de les visites.

Per aquestes visites que es fan coincidint amb les Fires de Sant Narcís cal formalitzar les reserves prèviament a: macgironagalligants.cultura@gencat.cat o al 972 20 26 32. La durada de les visites, que estan obertes a públic de totes les edats, és d’una hora i mitja. El preu per participar-hi és de 5 € (menors de 8 anys gratuït) i 3€ pels posseïdors del carnet Girona cultura. Qui no pugui gaudir d’aquesta visita ara per Fires ha de saber també que pel mes de novembre hi ha programat un nou torn. Concretament, serà el pròxim dia 27 a les 12 del migdia. El monestir de Sant Pere de Galligants està situat al carrer Santa Llúcia número 8 de Girona.