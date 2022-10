Unes fires sense mascareta i en una aparentment normalitat. Així es presenten les Fires de Sant Narcís que aquest any se celebren del 28 d’octubre al 6 de novembre amb un complet i extens programa d’actes i activitats que ompliran de vida molts racons de la ciutat. Es deixa enrere la pandèmia i les restriccions. Es recuperen activitats i s’intenta reorientar alguns actes. Tot plegat, es presenta en un programa festiu semblant al d’abans de la pandèmia.

Es vol que aquestes siguin unes «fires a tot gas» i així ho desprèn també el programa. El primer cap de setmana ja es presenta amb una gran intensitat, ja que la festivitat patronal de Sant Narcís cau aquest any en dissabte. Es presenta també un llarg pont festiu, perquè el calendari ha determinat que Tot Sants -una de les jornades més intenses de les festes gironines- sigui en dimarts.

S’ha fet esperar la desitjada normalitat. Precisament, aquest desig es va repetir en diverses ocasions fa uns dies quan es va poder presentar el programa d’aquesta edició. De fet, feia dos anys que no es podia presentar el programa amb tanta antel·lació. El vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats; la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori del consistori, M. Àngels Cedacers Hervàs, i el programador de les Fires, Natxo Morera de la Vall, van ser els encarregats de presentar els principals trets del programa. En aquest sentit, es va expressar el vicealcalde de l’Ajuntament de Girona. «És una programació que enguany no s’ha fet esperar. Contents que recuperem el 100 % de les activitats de les Fires de Sant Narcís en situació de prepandèmia». Aquesta situació no seria possible sense «la dedicació i la suma d’esforços que han fet les entitats de la ciutat, col·laboradors i col·laboradores, i totes aquelles persones que fan possible la nostra gran festa major, i tenir unes 200 propostes arreu de la ciutat, algunes consolidades, d’altres de noves». D’aquí va venir l’agraïment apuntat per Quim Ayats.

La regidora de l’àrea de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori, Àngels Cedacers també va manifestar-se en aquesta línia i va avançar les principals característiques de la programació. «Les Fires de Sant Narcís són un moment de retrobament per a famílies i amistats. Un any més hi haurà, el dimecres dia 2 de novembre, les atraccions en silenci i amb poca il·luminació perquè tothom pugui gaudir de les Fires. També el dijous dia 3 de novembre, a la tarda, les atraccions tindran un preu econòmic. Aquests dies tindrem una ciutat plena d’alegria i compartida amb diferents barris de la ciutat. Vull agrair a les associacions de veïns i veïnes i a les entitats la seva col·laboració en els actes», va afirmar durant l’acte de presentació.

Un any més, les propostes tradicionals de la cercavila de gegants i els balls de la imatgeria festiva donaran el tret d’inici a les Fires el divendres 28 d’octubre, juntament amb el pregó, i el castell de focs les tancarà el dia 6 de novembre al vespre. Seran dos caps de setmana molt intensos plens d’activitats per a tots els gustos i públics. Des de l’Ajuntament de Girona també es va posar de manifest l’aposta per la cultura popular, per una programació musical amb noms destacats de l’escena nacional i amb talent local i per les propostes als diferents barris de la ciutat.

Un altre dels grans atractius de les Fires de Sant Narcís és la Fira de Mostres, considerada la fira multisectorial més gran de les comarques gironines i que, aquest any, també torna a l’anhelada normalitat. Seguint amb el model de les darreres edicions la fira es concentra en uns pocs dies i no cobreix la durada de totes les festes de Sant Narcís. Concretament, aquest any la fira es farà al Palau de Fires de Girona i al recinte exterior del 28 d’octubre a l’1 de novembre. El teixit empresarial, industrial i comercial de les terres gironines tornarà a estar present en una edició que es preveu que sigui la de la recuperació total.