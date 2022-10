Si hi ha alguna activitat de les Fires de Sant Narcís amb una fama que ha traspassat fronteres aquesta és sense cap mena de dubte les barraques de la Copa. Fins i tot, aquest model de música i oci nocturn durant les festes locals ha servit de model a altres ciutats. Ara, després de l’afectació per la pandèmia tornen les barraques i tornen amb la màxima activitat que havien tingut abans.

Novament, es repeteix l’escenari de la Copa i ja no hi haurà el model de barra única. Tornen novament les entitats de la ciutat que van ser escollides en el sorteig celebrat el setembre passat. També hi haurà el gran escenari on es portaran a terme les diferents actuacions musicals programades per aquests dies. En total hi seran presents 17 entitats gironines. Segons el sorteig fet i d’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Girona, les entitats ciutadanes que comptaran amb una barra són: l’Associació de Rugbi Gironí, l’Agrupació Cultural i Esportiva dels Bombers, el Girona Club Hoquei, el Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET), l’Associació de Naturalistes de Girona, l’Agrupament Escolta i Guia Vista Alegre, el Club Patinatge Artístic Girona, l’Associació de Veïns Germans Sàbat, el Club Esportiu Pontenc, el Club Voleibol AVAP Girona, la Fal·lera Gironina, Salsa Jove, l’Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís i el Casal Independentista El Forn. També s’han reservat tres barraques a associacions de la UdG, que enguany seran: la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC), el Consell d’Estudiants i Àligues i Aligots Rugbi UdG.

Les barraques d’aquestes fires estaran obertes durant 9 dies. El primer cap de setmana, el divendres i dissabte 28 i 29 d’octubre, podran estar operatives fins a les 5 de la matinada; mentre que el diumenge 30 d’octubre hauran de tancar a les 3 de la matinada.