Les Fires de Sant Narcís de Girona sempre fan olor de castanyes torrades. Saps que ja són festes quan comences a acostar-te a la Devesa o les parades de Correus i de la plaça de la Independència i comences a sentir l’olor inconfusible provinent de les parades on, lentament, es van torrant les castanyes.

La castanya és un dels productes per excel·lència de la tardor i a Girona se solen menjar acompanyant un recorregut per la zona de les atraccions, visitant les parades d’alimentació i artesania o a la zona de les barraques. Tampoc serien fires si no tinguéssim a les mans una bona paperina feta amb paper de diari traspuant escalfor. A vegades, però, amb la calor que sol fer durant els darrers anys per fires no convida gaire a portar una paperina de castanyes a la mà. En tot cas, no deixem passar l’oportunitat d’acostar-nos a alguna de les nombroses parades que hi ha al recinte firal per assaborir aquest producte tardorenc.

La millor època de l’any

La castanya, l’origen etimològic de la qual és Castanea vulgaris, és una fruita seca molt arrelada en la nostra tradició cultural i gastronòmica des de fa molts segles, malgrat ser un arbre originari d’Àsia. Si s’ha mantingut en la nostra dieta malgrat donar-se exclusivament en la temporada de tardor, és perquè algunes de les seves característiques són excepcionals i les seves qualitats per a la cuina innegables. La temporada de castanyes comença a l’octubre i dura fins a desembre. És sens dubte el millor moment per a consumir-les. El productor mundial de castanyes és la Xina, concretament, el 25% del total.

A Espanya, la producció de castanyes està concentrada principalment a Galícia i a la comarca del Bierzo (Lleó). Encara que sempre es va creure que van ser els romans els qui la van portar al nostre país, s’ha descobert que ja hi havia llavors i carbó de castanyer molt abans. El castanyer d’Índies no té res a veure amb el castanyer comú, encara que els seus fruits siguin semblants. Els del castanyer d’Índies, són tòxics.

Els seus orígens

Hi havia un costum entre els pobles antics, que feien ús de les peles de les castanyes i de les fulles de l’arbre per a enfosquir el cabell ros. Es creia, també que ajudava al creixement de cabell en els nounats. Segons una antiga superstició, les castanyes servien per a protegir-se contra el mal d’ull. En la nit de difunts, impedia que aquests s’emportessin a una persona mentre estava dormint, d’aquí la tradició de menjar-les en la nit dels difunts.

El castanyer era reverenciat entre els antics grecs, al qual li deien «glans de Zeus». Les castanyes es poden congelar, sense pela o amb ella. En aquest cas convé fer-los un tall en la pela per a poder-les rostir directament sense esperar a descongelar-les (si no ho fem, pot ser que rebentin). Des de l’antiguitat les castanyes es relacionen tant amb la força i el vigor de Júpiter, com amb el món dels morts pertanyent a Saturn. Per això, molts les consideraven amulets que complien la funció d’aportar la sort, el vigor i la força de Júpiter, que a més, protegien de tot el negatiu.