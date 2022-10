El cartell de Fires és la imatge que es projecta en diversos formats per publicitar les festes gironines. Hi ha tota una cerimònia cada any per desvetllar la seva imatge. A vegades ha portat polèmica, a ningú mai deixa indiferent ja sigui per bo o per dolent, però el cert és que tothom sempre té ganes de veure’l. Aquest any el cartell escollit ha estat el de la dissenyadora gràfica Teresa Calbó.

El lema que vol transmetre és molt clar i directe: «Unes fires a tot gas». Resumeix una mica les ganes i ganes que hi ha de poder gaudir d’unes fires amb normalitat després d’unes edicions alterades per diversos motius. El cartell és molt expressiu. Es veu un Sant Narcís abraçant tots els elements de l’imaginari col·lectiu de les festes de Girona. Des de les barraques i la nòria a les castanyes passant pels músics de carrer, els castellers o la mateixa imatge de la catedral. El dia que es va presentar públicament el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats va explicar els motius pels quals s’ha escollit aquesta obra. «Pel seu atractiu visual, la composició, el color... També s’ha valorat el fet de representar elements referencials tradicionals de Fires de forma desimbolta i alegre essent un cartell que convida a la festa». Per la seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas també es va mostrar molt satisfeta pel cartell d’aquest any i pel fet que finalment sembla que es podran celebrar unes fires amb una certa normalitat. «Convidem tot el país a venir a viure les nostres festes en unes Fires que seran molt especials després d’anys de restriccions». Així mateix, l’autora del cartell, Teresa Calbó va afirmar que el seu objectiu era transmetre alegria amb aquesta imatge. «Volia copsar tot el que representen les fires, que principalment és festa i tradició, en un cartell amb molt de color i alegria perquè després de tots aquests anys ens feia falta». La dissenyadora gràfica barcelonina es va presentar a un concurs on, en paraules de Quim Ayats, el jurat va acabar escollint «aquest cartell destacant el seu atractiu visual, la composició, el color i la seva capacitat d’adaptació als diferents suports i aplicacions, així com la seva vistositat». Ara aquesta imatge es projectarà en diversos formats per publicitar l’edició d’aquest any de les Fires. Tant en els cartells publicitaris als carrers com en els programes de mà i en diferents suports publicitaris.