Els amants del jazz tenen una cita important durant les Fires de Sant Narcís de Girona. Es tracta de l’onzena edició del ja tradicional Vermut Jazz de les Fires de Girona. Serà el pròxim dia 29, festivitat de Sant Narcís, a les 12 del migdia a l’escenari exterior del Sunset Jazz Club, un dels temples més venerats del jazz de la capital gironina.

Segons es va avançar fa uns dies, l’11è Jazz & Fires comptarà amb un «dels grups de la casa», concretament els Sunset Rhythm Kings «que una vegada més ens fascinaran amb el seu jazz de Nova Orleans. Gran oportunitat per gaudir de jazz en viu en família!», asseguren els organitzadors del concert. El que cert és que el dia, l’hora i l’espai convida molt a gaudir de la música i en concret del jazz. La formació escollida per aquest concert de fires està integrada per: Pau Casares, clarinet i saxo; Oriol Vallés, trompeta; Dani Alonso, trombó; Marc Martín, piano; Albert Martínez, contrabaix i Martí Elias a la bateria.

Aquesta serà només una de les nombroses actuacions que es faran durant les Fires de Sant Narcís al local del Sunset. El mateix dia 29, a les 10 de la nit, està anunciada l’actuació d’Underpool 5. Es tracta de la cinquena de les «produccions del segell UnderPool en la qual es convoca a l’estudi a un grup de músics destacats de l’escena, cadascun aportant temes originals compostos expressament per l’ocasió», segons han anunciat els promotors. El resultat d’aquella sessió «amb Gorka Benítez, Roger Mas, Martín Leiton i Ramon Prats, tots ells habituals del nostre escenari, el podreu escoltar en aquest esperat concert» i és que aquesta actuació es va haver de suspendre en el seu moment per la pandèmia. Una altra de les actuacions destacades serà la del pròxim 1 de novembre, en doble sessió a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, amb la participació de Sextet Gerió interpretant un repertori de Duke Ellington.