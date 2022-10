Ahir va començar a la Universitat de Girona la 37a edició de les Jornades de Gerència Universitària, on unes 200 persones dels equips de gerència i gerència i càrrecs directius de diferents universitats espanyoles debaten aspectes comuns en la gestió de les institucions d'educació superior.

Per mitjà de sessions plenàries i de tallers i taules rodones, durant aquests tres dies, es tracten qüestions rellevants per a la gestió de les institucions universitàries com ara la transformació digital a les universitats, la Llei de la ciència, les estratègies de desenvolupament organitzatiu, la responsabilitat social i el compromís comunitari.

Les jornades van tenir lloc ahir i es van celebrar dues conferències. Aquestes s'allargaran fins demà amb les sessions de treball i els tallers que es desenvoluparan a l'Auditori Palau de Congressos de Girona.