El Correfoc dels Diables de l’Onyar comptarà amb setanta participants

Amb molta il·lusió i també alguns nervis els Diables de l’Onyar fa mesos que ja preparen el Correfoc que duran a terme dissabte, durant les Fires de Girona. Serà l’acte que tancarà aquesta temporada de la colla després d’un estiu voltant per diferents indrets de Catalunya. «És on ho farem tot més espectacular», destaca el president dels Diables de l’Onyar, Sisu Figuereda.

El Correfoc tindrà la participació d’una setantena de persones. La majoria dels Diables de l’Onyar, uns quaranta, mentre que aquest any, els convidats seran la Banda del Rec, de Sant Gregori, que s’encarregaran de posar la percussió durant el recorregut juntament amb la Banda de Diables, que formen part dels Diables de l’Onyar. També hi participaran la Pere Botero, de Salt i la Guillables, de Sant Hilari Sacalm.

Després de tres anys, el Correfoc tornarà al seu format tradicional, amb inici a la plaça del Vi i final a la plaça Sant Domènec i durant tot el recorregut es gastaran gairebé 50 quilograms de pólvora -el màxim permès-. «En tenim moltes ganes», afirmava Figuereda, i és que s’ha de tenir en compte que gent que porta a la colla des de 2019 «encara no ha pogut fer cap Correfoc per fires».

Un documental dels Diables

El Correfoc serà l’eix central d’un documental que s’està gravant aquests dies a Girona i que té als Diables de l’Onyar com a protagonistes. El projecte té com a títol provisional Diables i té per objectiu «capturar l’energia del Correfoc» explicava el director Tom Sweetland. A Catalunya pot semblar habitual veure tot això, però a Gran Bretanya, d’on és el director, «no és normal».

L’equip de rodatge va arribar a Girona dimarts, i ahir ja va començar a gravar les primeres seqüències d’aquest documental, que serà en format curtmetratge, a Montjuïc. El rodatge també es durà a terme al claustre de la Catedral, al Mas Abella -seu dels Diables de l’Onyar- i a casa del president de la colla, Sisu Figuereda. Tot, per acabar gravant el Correfoc de dissabte, on dues càmeres i un dron capturaran tota l’essència d’aquest esdeveniment.