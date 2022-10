La fuita d'uns 17.000 litres d’aigua a l'Arxiu Històric de Girona es va produir per unes obres de remodelació de la tercera planta de l’edifici situat a la plaça de sant Josep. Una canonada probablement va quedar mal segellada i va sortir aigua descontroladament a partir de divendres o dissabte. No va ser fins dilluns quan, tal com va avançar Diari de Girona, el director de l'arxiu, Joan Ferrer, va anar a treballar i es va trobar amb una part de l'edifici inundat. A partir d'aquí es va activar el protocol immediatament. Va afectar unes 700 capses d'arxiu de documentació de caràcter administratiu corresponent al segle XX. El coordinador de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya, Enric Cobo, ha explicat que estan estudiant si demanen responsabilitats a l'empresa que estava executant els treballs, vinculats al manteniment de l'edifici.

Amb l'activació del protocol primer es va fer una valoració inicial de danys (encara sense quantificar), tant materials com documentals i posteriorment es va extreure de les caixes originals tota la documentació afectada per l’aigua i es va estendre per assecar-la. De la mateixa manera es va procedir a la ventilació de la sala del dipòsit per treure tota la humitat, amb ventiladors i deshumidificadors.

Actualment, segons el Departament de Cultura, l’equip tècnic de l’arxiu treballa, amb el suport d’una empresa especialitzada, en el tractament documental per la salvaguarda de la documentació afectada. Una de les actuacions que es plantegen és la congelació de part de la documentació "per evitar mals majors que siguin irreversibles".

L’incident ha afectat uns 70 metres de documentació, unes 700 capses d’arxiu. L’Arxiu Històric de Girona custodia 10.000 metres lineals, corresponen a unes 100.000 capses.

Cobo ha ressaltat també que l'aigua era "neta" en el sentit que no era provinent per exemple, d'un riu. Això permetrà probablement "salvar el 100%" dels documents, ja que no s'hi generaran fongs ni bacteris.

Ara mateix no se sap quan podran reobrir les instal·lacions perquè encara s'està treballant per restaurar el sistema elèctric. Actualment es treballa amb llum provisional. També es vol acabar de comprovar quins ordinadors de les oficines de la Generalitat i de l'Estat han quedat afectades. També es vol analitzar l'afectació en el mobiliari i en el parquet. El que continua funcionant, segons ha remarcat el coordinador de la xarxa d'arxius, és el treball en línia, ja que es poden fer petricons en línia a través de la pàgina web o per correu electrònic.