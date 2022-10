Una fuita de 17.000 litres d’aigua provoca greus danys a l’Arxiu Històric de Girona

Una fuita d’uns 17.000 litres d’aigua ha provocat danys importants a l’Arxiu Històric de Girona. L’incident ha malmès entre 80 i cent metres lineals d’arxius i ha afectat també el sistema elèctric i part de les oficines que hi tenen la Generalitat i l’Estat.

La fuita s’hauria iniciat a la tercera planta entre divendres i dissabte i l’aigua va anar baixant descontroladament fins que, dilluns, el director de l’Arxiu va entrar a les instal·lacions i es va trobar tot l’espai inundat, moment en què es va iniciar l’actuació per poder aturar l’incident.

Fonts de la Generalitat van explicar ahir, després d’una pteició d’informació de Diari de Girona, que no va saltar cap alarma, un fet que hauria ajudat a reduir l’afectació provocada per l’aigua. També van detallar que ja s’ha contactat amb una empresa especialitzada per tal que treballi en la preservació i tractament de la documentació afectada. A més a més, s’està treballant per poder recuperar el subministrament elèctric quan abans millor i s’estan valorant les afectacions de l’aigua al mobiliari i als ordinadors de les oficines que hi tenen la Generalitat i l’Estat. També quines conseqüències poden tenir alguns elements de les dependències que poden patir humitats com ara les portes o els marcs.

Informació només per xarxes

Els danys han provocat que, temporalment, no es pugui entrar a l’edifici. Dos cartells a la porta d’entrada de l’equipament, situat a la plaça de sant Josep, són l’únic que fa pensar que a l’interior de l’arxiu ha passat quelcom fora d’allò comú: «Informació important: Arxiu tancat per raó de força major», s’hi pot llegir. A sota: «Informarem de la represa del servei a través de les xarxes socials». Sense més. També amb l’enigmàtic escrit al perfil de twitter de l’Arxiu el dilluns: «Atenció: Per raó de força major, l’Arxiu Històric de Girona ha tancat avui. Tan bon punt es puguin reobrir els serveis in situ, us informarem. No disposem de servei telefònic. Utilitzeu el correu electrònic per posar-vos en contacte amb nosaltres». Ara mateix no se sap quan reobrirà el servei.