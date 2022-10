L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reiterat a través d’un fil a Twitter que l’opció d’ubicar el futur Campus de Salut, que inclourà el nou Trueta, a Domeny era la millor opció. La reacció arriba després que dimecres l’Observatori del Campus de Salut alertés de la dificultat en la compra de terrenys per part de l’Ajuntament de Salt, trava que està endarrerint el projecte.

Madrenas explica que «no poden sorprendre a ningú les dificultats urbanístiques en aquest projecte, perquè en l’etapa del debat les vam advertir i vam explicar que el procés urbanístic a Girona Sud seria llarg i costós; precisament aquest era un punt feble respecte a l’opció Nord».

De fet, pel que fa a la ubicació de Domeny, defensa que «tot estava urbanitzat i teníem acords amb els propietaris de terrenys per fer la cessió a cost zero al Departament de Salut». És per això que lamenta la resposta «d’alguns» -en referència al cardiòleg Ramon Brugada, que sempre s’ha mostrat ferm defensor del campus a Salt- amb actituds de «menysteniment i negació de la realitat, fins i tot deixant entreveure interessos».

Davant el debat de la ubicació, l’alcaldessa de Girona afegeix que «al final s’ha de tocar de peus a terra i l’experiència en la gestió pública s’ha de tenir en compte; cal rigor quan es parla de grans projectes com aquest, i no sempre n’hi va haver en el debat del Trueta». D’aquesta manera, acusa directament Brugada d’haver fet afirmacions «sense rigor» i reitera que «les coses no es fan així».

El juliol del 2020 vam arribar a un acord per fer el Campus de Salut i el nou @htrueta al sud en terrenys de Girona i Salt. Després d'un ampli debat, vam acordar un bon projecte, on @girona_cat hi estem compromesos i estem complint terminis, com reconeix l'Observatori. Fil 👇 https://t.co/xR6gmixtRt — Marta Madrenas 🎗 (@MartaMadrenas) 27 de octubre de 2022

Agraïment a l’Observatori

D’altra banda, Madrenas ha agraït a l’Observatori del Campus de Salut Girona la feina que està fent i la seva implicació, així com també que hagin reconegut que l’Ajuntament de Girona «està complint els terminis».

Tal com va avançar aquest diari, el consistori ha tret a consulta prèvia les diverses opcions per al canvi de planejament per a ubicar la part del campus que correspondrà a Girona.

L’Observatori del Campus de Salut va ser impulsat pel Col·legi de Metges de Girona l’abril passat per fer seguiment del projecte amb l’objectiu que el campus sigui una realitat el més aviat possible o dins el termini establert. Es va comprovar a fer una avaluació cada sis mesos i ahir va comparèixer per alertar que hi està havent dificultats en la compra de terrenys per part de l’Ajuntament de Salt i que una possible pròrroga dels pressupostos de la Generalitat perjudicaria l’avenç del projecte. Dins la comissió també hi ha el cardiòleg Ramon Brugada, tot i que no va poder assistir en la darrera compareixença.