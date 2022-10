Nou campus del Trueta: quatre alternatives que proposa Girona

L’Ajuntament de Girona ha convocat una consulta prèvia a la ciutadania perquè pugui opinar sobre la modificació puntual del planejament general d’ordenament urbanístic (PGOU) per a la construcció del campus de salut, que inclourà el nou hospital Trueta.

El document estableix que, d’entrada, el sòl de cessió de Girona serà d’uns 60.000 m2, aproximadament el doble que Salt. Des d’un punt de vista hidrològic i hidràulic, el límit est de l’àmbit de la modificació es troba limitada per la riera del Marroc. Respecte a la modificació plantejada, han sorgit diversos esquemes que recullen alternatives de localització del campus atenent a la seva integració a l’àrea urbana i les estratègies de protecció per fer front al risc d’inundació, entre altres aspectes.

Es proposa ordenar la transformació del sòl necessària per assolir els objectius del conveni en relació al nou parc sanitari Dr. Trueta a través d’una modificació puntual del text refós del Pla General d’Ordenació Urbana. La modificació delimitarà i definirà els paràmetres del nou sector del sud i atès que se’n preveu l’execució immediata i n’establirà l’ordenació detallada amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial urbanístic.

En la primera alternativa, l’àrea ambulatòria del nou Trueta, que és la part del campus que s’ubicaria als terrenys que pertanyen a Girona, ocuparia la major part dels terrenys del sector Mas Marroc i, fins i tot, afectaria el mas Bellsolà. A més, es preveu la qualificació del sòl per a usos terciaris -com per exemple la part comercial i de restauració, residència d’estudiants i assistencial, un hotel, oficines i consultes professionals i centres d’investigació, entre d’altres- a la part del nord-est de l’àmbit d’estudi. Aquesta darrera part es pot veure limitada per la situació del sòl en la llera del Marroc, segons el Reglament de Domini Públic Hidràulic.

Seguidament, en la segona alternativa, l’àrea ambulatòria no afectaria el mas Bellsolà però els usos terciaris del campus ocuparien més espai que en la primera proposta, inclús a tocar del mas. Aquesta proposta sí que respectaria la separació estipulada de la riera Marroc.

En la tercera proposta és la que afectaria menys la planificació urbanística. L’àrea ambulatòria no ocuparia el mas Bellsolà i no es destinaria cap terreny a cap equipament terciari. Sí que es preveu la qualificació de sòl per a habitatge al nord-est de l’àmbit d’estudi.

Finalment, l’última proposta és similar a la tercera pel que fa a l’àrea ambulatòria. La principal diferència és que es preveu la qualificació de sòl per a usos terciaris al nord del sector d’estudi, ocupant la franja est del parc que hi ha actualment.