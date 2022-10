Seixanta edicions en noranta anys. Un doblet de xifres rodones per una Fira de Mostres de Girona que les ha viscut de tots colors (incloses guerres, crisis econòmiques i pandèmies) però que ha sabut anar adaptant el seu format, incloent els sectors econòmics emergents i canviant d’ubicació, segons les circumstàncies. Fins i tot reduint-ne la durada.

Sempre però, el certamen ha estat un referent de l’activitat econòmica gironina del moment i una plataforma de negoci. Inicialment la presència d’expositors era, sobretot, de representants dels sectors de la ramaderia i l’agricultura. Actualment hi tenen un major pes els serveis, la construcció i l’alimentació. En els darrers temps però, ja guanyen importància, les empreses que apunten a la sostenibilitat i a l’eficiència energètica.

Inspiració en Frankfurt i Lió

L’actual Fira de Mostres de Girona va néixer l’any 1932 -inspirada en les que es feien a l’època a Liepzig, Frankfurt i Lió- i es va començar a celebrar a l’avinguda Ramon Folch. Després de tres anys, però, la situació econòmica i els prolegòmens de la Guerra Civil van obligar a suspendre-la fins al 1950. A partir d’aquell any, es va traslladar a la Gran Via de Jaume I. Allà es barrejaven entre les diferents atraccions. Tot i els 40.000 visitants que va tenir, no es va tornar a celebrar fins al 1966, quan ja es va traslladar a la Devesa de Girona.

Des d’aleshores, el certamen -nom amb què tradicionalment s’ha conegut la Fira de Mostres- s’ha anat celebrant anualment. durant uns anys, el bestiar se situava a l’entorn de la plaça de les Botxes.

Inauguració del Palau de Fires

L’any 1988, es va inaugurar el Palau de Fires al parc de la Devesa, que acull una part important de la Fira de Mostres. La resta està envoltada de plàtans al camp de Mart, entre diferents passejos i en dues carpes de grans dimensions. Com a la Gran Via de Jaume I, novament el certamen està a tocar de les atraccions, tot i que al parc de la Devesa, les atraccions estan en una banda i la Fira de Mostres està a l’altra.

Capacitat de resiliència

Pel que fa al futur de l’esdeveniment, la directora general de Fira de Girona i presidenta a la Federació Fires Catalunya, Coralí Cunyat, és optimista: «Vista la seva capacitat de resiliència, la Fira de Mostres seguirà essent en el futur un esdeveniment al servei de la promoció de les empreses gironines». Cunyat apunta que «de ben segur ho farà adaptant-se als nous formats i tendències i incorporant i acollint sectors emergents que vagin sorgint, tal com ha fet al llarg de la seva història». A parer de la directora general, «la col·laboració pública i privada és capaç de crear casos d’èxit, una vegada més».