Les obres de l’edifici de la clínica Girona han estat guardonades en la categoria d’Innovació en la Construcció en la XIX edició del Premis Catalunya Construcció que es van lliurar ahir al Museu Marítim de Barcelona i que organitza cada any el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona. El premi reconeix la tasca feta per l’equip tècnic del projecte, format per Maximià Torruella, Patricio Martínez i Luis Gotor, per la seva sensibilitat envers l’usuari dels serveis hospitalaris i molt especialment pel que fa als conceptes d’accessibilitat de les persones amb dificultats sensorials i de mobilitat. També ha valorat la dificultat afegida en la construcció de l’edifici per la proximitat del pas del ferrocarril, la qual cosa ha obligat a repensar-ne l’estructura per instal·lar amortidors que eviten les vibracions tan problemàtiques en un edifici d’aquestes característiques”.

La Clínica Girona presenta «innovacions en els aspectes tècnics, organitzatius i d’eficiència estructural antivibracions, tots desenvolupats des d’una òptica que ha possibilitat donar una resposta exitosa al repte sol·licitat», detalla el jurat. A més, destaquen que "la infraestructura ha estat dissenyada seguint paràmetres de màxima polivalència, entenent que un edifici hospitalari ha de permetre els canvis de distribució futurs que es generin a causa dels avenços de la medicina, tecnologia i a l’evolució dels processos". 83 candidatures Els Premis Catalunya Construcció, que organitza el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona per 19è any consecutiu, tenen com a objectiu reconèixer l’esforç de professionals i empreses del procés constructiu i premiar les persones que, amb el seu treball, contribueixen a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció. El total de candidatures presentades enguany va ser de 83, presentades per equips i empreses responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades durant els anys 2020 i 2021. Després de fer una primera selecció, el jurat va escollir 20 finalistes en les 5 categories professionals.