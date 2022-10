Els documents afectats per la filtració d'aigua a l'Arxiu Històric de Girona han afectat 320 capses de documentació del segle XX, en comptes de les 700 previstes inicialment. Segons el cap del servei de coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals, Enric Cobo, es tracta d'una afectació "per sota del 0,5%" de tots els documents que hi ha en aquest arxiu (unes 100.000 caixes). Per altra banda, Cobo s'ha mostrat esperançat de poder recuperar tots el material afectat però caldrà esperar que s'acabin d'eixugar per veure si tenen fongs o necessiten algun altre tractament. Una vegada l'arxiu recuperi la normalitat, es farà una valoració final. A partir d'aquest document el Departament de Cultura decidirà si emprèn accions legals.