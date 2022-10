El preu d’algunes atraccions puja per l’encariment de l’electricitat i el gasoil

Aquesta tarda les atraccions, situades al parc de la Devesa, obriran les seves portes coincidint amb l’inici de les Fires de Girona. Ho faran amb algunes atraccions o paradetes que han apujat els preus. I és que els alguns firaires s’han vist obligats a prendre aquesta mesura a causa de l’encariment dels subministraments, sobretot de l’electricitat i el combustible. L’energia, per fer funcionar tots els aparells, i la gasolina per poder posar en marxa els generadors i realitzar tot el transport.

Els firaires han estat tota la setmana preparant els aparells perquè tot funcioni a la perfecció per quan arribin els primers visitants. Dilluns, els encarregats de la «V», per exemple, encara es van haver d’enfilar uns quants metres amunt per treure unes branques que molestaven en el moment en el qual l’aparell fa el moviment. O els obrers que posaven a punt El Ratón Vacilón van haver de calcular mil·limètricament l’espai per no danyar cap plàtan del parc. Ara, tots aquests preparatius han quedat enrere, i la gent ja podrà gaudir avui de les primeres curses de camells, d’una volta romàntica amb la Nòria, de les anades i vingudes amb els autos de xoc o dels ensurts a la casa del terror. Per fer-ho, però, s‘hauran de rascar una mica més la butxaca.

Tanmateix, la pujada de preus no es farà en totes les atraccions. «Les de nens no apujaran el preu», assegurava el president dels firaires de les comarques gironines, Joan Bagó. Ell mateix és el responsable dels autos de xoc petits, en els quals la mainada es podrà divertir aquests dies a la Devesa. Bagó apunta que els preus de les atraccions pels més petits ja van incrementar l’any passat «uns 50 cèntims», per la qual cosa «aquest any no tornaran a pujar». No passarà així en les atraccions o tómboles de públic adult i assenyalava que «és possible que pugin». I és que cost dels subministraments no ha fet res més que enfilar-se des que va començar la Guerra d’Ucraïna. De fet, la mesura de l’any passat d’incrementar els preus de les atraccions pels infants va anar derivada de l’ascens del cost del combustible. Aquest any, tot això ha anat a més, i s’hi ha sumat l’electricitat, amb un import que s’ha anat enfilant fins a arribar als núvols. Això, ha fet la guitza a un munt de sectors, i els firaires no n’han estat exempts. «Arribem a pagar el doble del que pagàvem abans», afirmava el president dels firaires de les comarques gironines.

De totes maneres, la decisió final d’apujar o no els preus és dels encarregats de les atraccions. Tots ells coincideixen en el fet que l’encariment del combustible i l’energia els ha afectat. En aquest sentit, hi ha firaires que han confirmat que explicaven que el cost seria més elevat. És el cas de les atraccions del Saltamontes i el Ratón Vacilón. Mario Halmajan és l’encarregat d’aquesta segona, i corroborava que el cost per pujar a l’aparell seria més alt, tot i que «seria assequible». Entén les «queixes» i que «la situació per les famílies tampoc és fàcil», però «hem de tenir benefici». «Si no apugem el preu, hi sortiríem perdent», sentenciava.

El dels subministraments és el grup on s’ha notat més aquesta inflació, però, en general, la vida també té un cost més elevat des del començament de la Guerra d’Ucraïna. «Tot és més car, i la gent gasta menys», detallava l’encarregat del Tir Germans Prat. Per això, ara «la gent ve menys dies, perquè per ells el cost de la vida és més alt», també lamentava. Aquesta parada de tir, però, ha decidit no apujar el preu, igual que la Nòria, que «en principi» tampoc ho farà, tal com deia el seu encarregat José María Buendía. De totes maneres, també explicava que ara «la despesa és més gran» per a ells.