Nova protesta d'un grup de treballadors de l'Ajuntament de Girona per reclamar que l'equip de govern compleixi amb l'acord pactat en relació alsseus sous. La concentració, amb una trentena de treballadors sobretot de les brigades municipals, s'ha fet a les portes del Palau Firal just a l'hora que es feia la inauguració de la Fira de Mostres. Les autoritats han esquivat la convocatòria entrant al recinte per una altra porta.

En un comunicat, els sindicats recorden que el 19 de març del 2019 es va aprovar la part econòmica de la Valoració de Llocs de Treball, ratificada en una consulta on l'Ajuntament assumia el compromís d'adequar la part del complement específic del sou del personal per equiparar-lo al d’altres administracions. Relaten que el 2019 l'Ajuntament va pagar el 10% mínim pactat i que el 2020 només va pagar un 2%. "El 2021 no va pagar res i aquest 2022 l’Ajuntament s’ha compromès a pagar un 21% de la valoració només a una part del personal, concretament a aquells llocs de treball que estiguin en una situació de desigualtat retributiva o se’ls hagi fet una adequació singular del lloc de treball", exposen. Això implica que "un 40% aproximadament del personal no cobrarà res de la Valoració", lamenten. Segons assenyalen, el govern "no ha previst cap sortida per la gent que no pagarà" i per això, els sindicats demanen solucions. Per altra banda, insisteixen que "les persones que es troben en desigualtat salarial, la normativa estableix que han de cobrar el 100%, no el 21% que diu l’Ajuntament que pagarà".