Coincidint amb l’inici de les Fires de Girona, FECASARM va començar ahir a la nit la campanya «Viu les Fires amb SantNarcisisme», amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. Aquest, té per objectiu lluitar contra la violència sexual en els locals d’oci nocturn i que any rere any es porta a terme quan arriben les Festes de Sant Narcís. D’aquesta manera, diferents promotors cívics conscienciaran als usuaris sobre la necessitat de respectar la llibertat sexual de les persones. La campanya arriba aquest any a la seva 15a edició.

Està previst que en uns trenta-cinc bars i locals d’oci nocturn de la ciutat associats a la FECASARM i que ampliaran el seu horari amb motiu de les Fires serveixin les begudes amb sota-gots amb el lema «Només sí és sí». La previsió és que al llarg d’aquests dies es reparteixin un total de 10.000 gots. Fa anys que FECASARM lluita contra les violències sexuals en entorns d’oci nocturn, executant campanyes de conscienciació. A part, la federació col·labora des del setembre amb els Mossos d’Esquadra i oferint als seus associats participar en sessions informatives del conegut com Pla d’Acció contra les violències sexuals en entorns d’oci promogut pel cos policial, ideat amb l’objectiu de donar una resposta policial eficaç davant aquest fenomen, garantir la seguretat en entorns de risc i reduir les victimitzacions en aquest àmbit.