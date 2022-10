La Creu Roja de Girona, a través de l’àrea de Joventut de l’entitat, fa una crida a recollir 9.000 joguines per a entregar a més de 3.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat residents a les comarques gironines.

La 30a edició de la campanya de recollida de joguines arrencarà aquest diumenge al pavelló de Fontajau, sota el lema Els seus drets en joc. En concret, ho farà en el marc del partit que enfrontarà el Bàsquet Girona amb l’UCAM Murcia. Durant la prèvia del partit i la mitja part, l’afició del conjunt dirigit per Aíto García Reneses podrà participar en la campanya, fent una aportació econòmica en metàl·lic o a través de la plataforma Bizum.

La campanya recollirà i distribuirà joguines noves, no bèl·liques i no sexistes, preferiblement sostenibles i cooperatives. De fet, l’entitat defensa que «les joguines no només són una font d’oci per als infants i joves, sinó que a més ajuden a millorar les seves habilitats comunicatives i relacionals».

Del respecte a la creativitat

La campanya de recollida de joguines és una iniciativa que té la finalitat de promoure l’ús dels jocs i les joguines com a eina educativa i de transmissió de valors en el context escolar i familiar, des del respecte a la creativitat, passant per la cooperació, la tolerància, la diversitat o la igualtat.

A més, l’entitat reivindica que el dret al joc «ha de ser igual per a tots els nens i nenes, al marge de la situació en la qual es trobin». Per això, l’objectiu de la campanya és garantir que tots els infants i joves tinguin accés a una joguina «nova i adequada a les seves característiques i capacitats». «La nostra voluntat és que no hi hagi infància de primera i de segona categoria», apunten. La campanya de recollida s’allargarà fins al 4 de gener.