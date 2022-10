Tornen les Fires de Sant Narcís. Famílies resseguint les cercaviles de gegants i capgrossos, l’esclat d’eufòria col·lectiva que desencadena la tradicional pluja de mosques com a colofó final del pregó, joves desafiant les flames del correfoc o una munió de gironins amb els nervis a flor de pell observant cada maniobra dels Marrecs del Salt per a conquerir el sostre en la Diada Castellera. Però la festa, com qualsevol altra, també té una altra cara. La del consum d’alcohol a la via pública. Els furts de mòbils i carteres. Les infraccions de l’ordenança de sorolls. O la tinença i consum de drogues.

Per això, durant les dues setmanes prèvies al tret de sortida de les Fires de Sant Narcís (i també ho seguiran fent mentre duri la Festa Major gironina), els Mossos d’Esquadra estan recorrent els centres educatius del Gironès per a conscienciar als joves sobre les situacions de risc que es poden trobar i alhora facilitar-los eines per a afrontar-les i aconsellant-los sobre la millor manera d’actuar en cada cas. La campanya de prevenció, que ha estat batejada com a Gaudeix de les Fires de Sant Narcís amb seguretat, es realitza des de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de Girona (que pertany a l’Àrea Bàsica Policial del Gironès – Pla de l’Estany). De moment, el dispositiu ja ha impartit més de 12 sessions de formació als centres, però defensen que l’objectiu és arribar «al màxim d’alumnes possible». Les xerrades estan dirigides especialment als estudiants de 3r d’ESO però també es realitzen, a petició dels centres, a alumnes més grans i també a estudiants de Cicles Formatius. Al llarg de les xerrades, un agent dels Mossos d’Esquadra posa el focus en diversos aspectes, des de la seguretat física als passos per a presentar una denúncia. En aquest sentit, el programa explica als joves la importància de tenir cura de les seves pertinences; els aconsella evitar els llocs poc concorreguts i mal il·luminats; els recorda la obligatorietat de portar el DNI a partir dels 14 anys; els exposa la normativa vers les drogues legals i il·legals i les seves conseqüències en no complir-les o els alerta de no refiar-se de persones desconegudes que els ofereixin substàncies o begudes. A més, l’agent els recorda l’existència del Punt Lila al recinte de Barraques; les precaucions per a evitar accidents de trànsit; o quan i com presentar una denúncia.