Ciutadans ha anunciat que Míriam Pujola serà la candidata a l’alcaldia de Girona a les eleccions municipals del 2023. La decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Pujola per tornar a encapçalar la pròxima llista municipal de la formació a la ciutat l'ha fet pública la diputada de Cs al Parlament de Catalunya, Anna Grau. "És hora de canviar la tendència a un Ajuntament que se l’han manegat com se l’han manegat una colla de gent que governa pel seu melic i no per la seva ciutat, gent que ha fet massa mal a Girona amb la complicitat del PSC", ha dit Grau durant la seva visita institucional a Girona. Pujola, de 30 anys, és l’actual portaveu de Ciutadans a la ciutat i actualment oposita a l’administració de l’Estat.

Pujola, que és regidora a l'ajuntament des des del 2015, vol "acabar amb el desgovern format per Junts i ERC que només ha servit com agència de col·locació". A més, ha denunciat que "Girona és una ciutat insegura perquè hi ha ciutadans que depenent del barri on visquin són tractats com a ciutadans de primera o com a ciutadans de segona" i ha afirmat que "el partit socialista n’ha estat còmplice". Durant la seva presentació com a alcaldable, Pujola també ha dit que "els índex de violència i les ocupacions d’habitatges estan creixent a molts barris de la ciutat, mentre que la policia municipal està sent maltractada des de fa massa anys". Finalment, la portaveu de Ciutadans ha apostat perquè "Girona torni a ser una ciutat segura, amable, i que tothom es torni a sentir ben tractat a la ciutat".