Les obres del carrer de les Ballesteries s’allargaran força més del que s’esperava. Dimecres, l’Ajuntament de Girona anunciava a les xarxes socials que la via continuarà tancada almenys fins al 25 de novembre. Els obrers que executaven els treballs per millorar el subministrament elèctric a dos edificis es van veure sorpresos, la setmana passada, per la troballa de restes romanes, tal com va avançar Diari de Girona. En concret, el sòl es va obrir per subministrar energia a l’immoble número 19 del carrer de les Ballesteries i al número 3 de la pujada de Sant Feliu.

La reforma, portada a terme per la companyia elèctrica Endesa, va començar el passat 29 d’agost. Ja ho va fer amb polèmica i controvèrsies prèvies, perquè els comerciants i alguns veïns van demanar que les obres no es fessin durant el juliol i l’agost perquè la campanya de rebaixes d’estiu dels comerços no es veiés afectada. En un principi, la idea inicial era tenir-les enllestides el 21 d’octubre, per arribar a temps a les Fires de Girona. Això, però, ja no serà possible, i els vehicles continuaran sense tenir accés a aquests vials dels carrers de les Ballesteries i dels Calderers unes setmanes més. Sí que, com fins ara, els vianants a peu hi podran continuar passant.

Malgrat el retard en l’inici dels treballs, l’Ajuntament treballava amb la intenció que, almenys per al segon cap de setmana de les Festes de Sant Narcís, la rasa ja estigués tapada. Tampoc serà possible. Els arqueòlegs encara estan treballant amb les restes romanes que es van trobar. En aquest cas, cinc sitges d’època romana i restes d’un mur que connecta amb el subsòl de la Carbonera. D’aquesta manera, el que els comerciants no volien que els fes la guitza durant l’estiu, els acabarà molestant durant tots els deu dies de Fires.

Un cop es van descobrir aquestes restes romanes, un equip d’arqueòlegs es va posar mans a l’obra per documentar tot el que s’havia anat trobat. No és el primer cop que es troben restes al Barri Vell de Girona. Fins i tot, hi ha comerços de la ciutat que tenen restes de muralla en el seu interior. De fet, un cop es van començar les obres al carrer de les Ballesteries ja se sabia que hi havia la possibilitat de trobar-hi algunes restes antigues i per això els obrers havien perforat més avall del necessari per si es trobaven vestigis. I així va ser. Així, aquesta troballa servirà als experts per continuar dibuixant el mapa de com era la ciutat de Girona en el passat. Una mapa que, mica en mica, es va fent més gran i té més detalls.

Una vegada s’hagi documentat tot el treball que estan fent els arqueòlegs, tots els cables que han de dotar de potència elèctrica els dos edificis en qüestió passaran per sobre de les restes i llavors es taparà tot, sense que els vestigis quedin afectats.