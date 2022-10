Guanyem Girona va inaugurar ahir al matí a la plaça Salvador Espriu el seu nou local de cara a les eleccions municipals del maig de l’any vinent.

Guanyem Girona va anunciar fa uns dies que l’actual portaveu de la formació a l’Ajuntament, Lluc Salellas, i la també regidora Cristina Andreu tornaran a liderar la llista per a les municipals. Així ho va decidir l’Assemblea de la formació municipalista, que va avalar repetir el tàndem valorant molt positivament la feina feta en el primer mandat de Guanyem al consistori giron. Pel que fa als altres quatre regidors que la formació té a l’Ajuntament actualment, no seran a la propera llista o no hi ocuparan posicions destacades.