Míriam Pujola serà la candidata de Ciutadans a l’alcaldia de Girona a les eleccions municipals de 2023. La diputada de Cs al Parlament de Catalunya, Anna Grau, va fer pública ahir la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Pujola per tornar encapçalar la pròxima llista municipal de la formació liberal a Girona perquè «és hora de canviar la tendència a un Ajuntament que se l’han manegat com se l’han manegat una colla de gent que governa pel seu melic i no per la seva ciutat, gent que ha fet massa mal a Girona amb la complicitat del PSC».

Pujola, de 30 anys, és l’actual portaveu de Ciutadans a Girona i actualment oposita a l’administració de l’Estat. Es torna a presentar a l’alcaldia en el que seria el seu tercer mandat a la ciutat «per acabar amb el desgovern format per Junts i ERC que només ha servit com agència de col·locació». «Girona és una ciutat insegura perquè hi ha ciutadans que depenent del barri on visquin són tractats com a ciutadans de segona», diu la candidata de Ciutadans.