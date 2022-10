Una part del polèmic fons d’art Santos Torroella, adquirit fa vuit anys per l’Ajuntament de Girona, ja llueix a les sales temporals del Museu d’Història de la ciutat. El consistori ha recuperat la tradició d’obrir una gran exposició per Sant Narcís i ha escollit per fer-ho L’aposta per l’art nou. Itineraris de l’avantguarda a Catalunya a través del fons Rafael i María Teresa Santos Torroella, una mostra que per primera vegada exhibeix 500 obres i materials documentals de la col·lecció, una petita part de les prop de 1.200 obres d’art i 80.000 documents atresorats per Rafael Santos Torroella i Maria Teresa Bermejo.

Inaugurada ahir al matí, la mostra és, segons assegurava aquesta setmana l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, una oportunitat perquè la ciutadania "comenci a fer-se seva la col·lecció" del crític d’art, historiador i poeta. "Ara és el moment després de molta feina invisible de començar a fer tastos del que suposa el fons en el seu conjunt", deia Madrenas, que insistia que l’exposició, que estarà oberta fins al maig, permetrà copsar la "transcendència del fons" i la seva "singularitat" a l’hora de crear "un relat coherent" sobre la modernitat. En el mateix sentit, el vicelacalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, també va destacar la importància que "el fons quedi a disposició" dels gironins amb una exposició per veure "la potencialitat" del llegat de Rafael Santos Torroella. Proposant un diàleg entre obres d’art, publicacions, correspondència i documents personals, L’aposta per l’art nou ressegueix els camins de les avantguardes des de principis del segle XX i fins als anys 60 a Catalunya i Espanya. Els seus comissaris, Jaume Vidal i Rosa Hernández, han volgut posar en valor els "vasos comunicants" que la col·lecció del crític, però també docent i gestor cultural, estableix entre les obres d’art, l’arxiu i l’hemeroteca. A partir d’artistes com Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies, Pablo Picasso i Àngel Ferran, la mostra abraça des de l’esclat de les avantguardes, a principis del segle XX i fins als 70, amb els anys immediats de postguerra com a "cor" del projecte, explica Rosa Hernández, perquè "l’obsessió de Santos Torroella va ser recuperar la memòria de l’avantguarda".