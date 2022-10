Ganes de castells en una plaça del Vi plena a vessar des de primera hora per veure actuacions rodones de les tres colles: Marrecs de Salt, Minyons de Terrassa i Capgrossos de Mataró. En la diada castellera de Sant Narcís, el públic familiar ha gaudit d'una bona gamma de castells de 8 aprofitant el bon temps, amb bona temperatura i fins i tot amb sol. Després dels anys de la pandèmia, Girona ha tornat a acollir una excel·lent jornada on tots els participants han sortit amb la satisfacció de la feina feta i amb nota alta pel que fa a l'execució. L'ambient festiu ha contaminat a tots els assistents que gairebé no es van moure de la plaça en poc més de dues hores que s'ha allargat la jornada castellera.

Marrecs de Salt ha descarregat un 4 de 8, un 3 de 8 i un 9 de 7, en tercera ronda, després d'un primer intent desmuntat. Per la seva part Capgrossos de Mataró va portar a plaça un 4 de 8, un 5 de 8, i també va descarregar un 3 de 8 per tancar la seva actuació. Minyons de Terrassa va fer una de les seves millors actuacions de l'any: en la primera ronda han descarregat un 3 de 9 amb folre; a la segona ronda, han executat un 4 de 9 amb folre, el tercer de la temporada ha estat un 2 de 8 amb folre. Per rematar han tancat amb un pilar de 6 que ha certificat un dia excel·lent.