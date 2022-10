L’Orquestra Maravella va actuar ahir al parc del Migdia, en un espai on es van acabar les cadires per poder seguir i escoltar en directe les cançons d’una de les grans formacions del país, que un any més ha estat present a les Fires de Sant Narcís. A la tarda va ser el torn de la música techo del llegendari Ken Ishii, en una jornada on també hi van ser presents Lexed i Ángel Molina.

El tradicional concert de Sant Narcís de la prestigiosa i premiada Cobla Principal de la Bisbal a l’Auditori de Girona, coincidint en el dia de celebració del patró de la ciutat, és una de les actuacions més esperades de la programació de la festa gironina. A la tarda, la Principal de la Bisbal va oferir sardanes a la plaça del Vi, on es van fer diferents rotllanes per ballar.