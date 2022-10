Una setantena de diables van córrer ahir a la nit pel Barri Vell de Girona durant l’espectacular correfoc que tornava al seu format habitual després de tres anys d’entrebancs, entre la pandèmia i els efectes de la sentència dels líders independentistes. L’inici va ser a la plaça del Vi amb un espectacle volcànic titulat Pompeia, que servia de tret de sortida de tot el xou. El final, apoteòsic, va ser a la plaça de Sant Domènec on van aparèixer algunes de les estructures dels diables de l’Onyar que tornaven a ser un cant al foc. Els organitzadors, la colla de diables de l’Onyar, juntament amb la Banda del Rec, els diables d’en Pere Botero de Salt i els Guillables de Sant Hilari Sacalm, van destinar quasi 50 quilos de pólvora per amenitzar el recorregut. Un conjunts de càmeres va aprofitar per gravar els moments més èpics per tal d’incloure’ls en un documental sobre els diables de l’Onyar.

Com ja és tradicional cada any per les Fires, la plaça de Sant Feliu va acollir els denominats Castells de vigília, amb els Marrecs de Salt i els Esperxats de l’Estany. Aquest any també hi havia convidats els Castellers de l’Alt Maresme. És la primers de les tres grans cites de les colles castelleres de les festes gironines. Avui hi ha la diada a la plaça del Vi, amb els Marrecs de salt com a amfitrions i els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, com a habituals convidats. L’esperada pujada del pilar de 4 per les escales de la Catedral es farà el dimarts 1 de novembre, a les vuit del vespre. El Grup Terra Endins va tornar a actuar, ahir al vespre, a l’Auditori de Girona, en el tradicional concert de Sant Narcís on va cantar havaneres, sardanes i cançons populars. Va repetir l’escenari utilitzat durant la pandèmia, deixant de banda l’actuació a les escales de la Catedral, on el públic podia arribar a patir fred, incomoditat al seure o sentir les campanes de la catedral.