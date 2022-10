"The Telegraph" parla del Tapís de la Creació com "una meravella del món"

El Tapís de la Creació, o de Girona, és un exemple emblemàtic d’art romànic català que ha suscitat un gran interès al llarg dels anys. De fet, Cristopher Howse, en el seu article al diari britànic The Telegraph "Sacred Mysteries: The bright woollen wonder of the world", l’ha qualificat com "una de les meravelles del món". Aquest tapís és un brodat de fil de llana i lli que data del segle XI. Segons Howse, la seva mesura és d’uns 4,6 metres d’ample i uns 4 metres de llarg i representa la creació i la continuació del cosmos d’una manera "plena de colors i vida".

Howse ha visitat el Tapís de la Creació en més d’una ocasió i, amb el pas dels anys, li apareixen noves idees al voltant d’aquesta peça. Per exemple, explica que hi ha una figura que ara es considera que és Hèrcules -ja que apareix el seu nom la part posterior de la tela-, però que en l’última visita que va fer es creia que era Abel. Amb totes les noves teories hi ha una pregunta sense resposta: per a què serveix el tapís?

Tal com indica Howse, Manuel Castiñeiras es planteja en el seu llibre El Tapís de la Creació si les especulacions que hi havia hagut fins al moment al voltant d’aquesta obra són certes. Fa un temps es creia que el tapís es va fer per penjar-lo darrere d’un altar o com una mena de sostre de tendes per a un baldaquí sobre l’altar major de la catedral de Girona. Malgrat tot, les noves especulacions han canviat aquesta narrativa, i ara es creu que el tapís es va utilitzar com una mena de catifa, no per a un ús diari, sinó per a moment especials o molt concrets com pot ser per Pasqua o la festa de setembre d’Exaltació de la Santa Creu. De fet, es diu que el tapís es podria haver utilitzat en el concili de l’Església de 1097 com a catifa de luxe. En aquella reunió es volia afirmar el poder de Ramon Berenguer III, en el mateix any en què va esdevenir l’únic governant del Comtat de Barcelona.

Descripció de l’obra

En l’article per a The Telegraph, Howse fa una descripció més o menys detallada del Tapís de la Creació. Comença explicant que està estructurat en una gran roda central en la qual Crist, anomenat Sanctus Deus, es troba en el centre. Al voltant d’aquest centre, en els contorns de la figura de Crist, hi ha una inscripció en llatí que es tradueix com: "I Déu va dir, Deixa que hi hagi llum: i hi va haver llum". Al voltant d’aquest centre, entre els radis de la roda, es troben tots els ocells i totes les criatures marines tant reals com imaginades. Llavors, Howse descriu una escena en què la figura d’Adam anomena les bèsties per un costat i, per l’altre, es veu com es forma la figura d’Eva. Al punt més alt d’aquesta roda es troba el colom de l’Esperit Sant que passa per sobre de la foscor. També afirma que a les cantonades apareixen representats els quatre vents, unes figures amb els peus alats que bufen unes trompetes.

A les cantonades del tapís apareixen els rius del Paradís, i l’únic que s’ha conservat és el Geó, a la cantonada superior esquerre, els altres tres s’han perdut amb el pas del temps i del desgast. El marc que envolta tota la roda està format per uns quadrats que representen el temps, els dels laterals representen el calendari anual, i cada quadrat és un mes. Finalment, també apunta que la part inferior del tapís es troba molt malmesa, conservant restes en el que sembla ser la representació d’una escena, sobre un fons vermell brillant, que narra el descobriment de relíquies de la Santa Creu per la mare de l’emperador Constantí, Helena, a Jerusalem.